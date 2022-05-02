Yuvalarını toprakta açtıkları oyuklara yapan arı kuşları Edirne'de sınır hattında görülüyor - Son Dakika
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Yuvalarını toprakta açtıkları oyuklara yapan arı kuşları Edirne'de sınır hattında görülüyor

02.05.2022 10:58
Yuvalarını toprakta açtıkları oyuklara yapan arı kuşları Edirne'de sınır hattında görülüyor

Yalı kuşlarının en renklisi, arı ile beslendiği için de halk arasında arı kuşu olarak anılan "meropidae" kuşları doğayı renklendiriyor.

Yalı kuşlarının en renklisi, arı ile beslendiği için de halk arasında arı kuşu olarak anılan "meropidae" kuşları doğayı renklendiriyor.

Kışı Afrika'da, yaz aylarını Avrupa kıtasında geçiren arı kuşları göç yolu üzerindeki Edirne'ye gelmeye başladı.

Bazıları Edirne'de geçici yuvasını yaparken bazıları ise kentte, doğu ve güney Avrupa'ya geçişte dinlenmek amacıyla bekliyor.

Edirne'de sınıra yakın bir alanda koloniler halinde yerleşen, ana rengi yeşil, gözlerinin üzerinde siyah çizgileri bulunan, baş ve arka kısımlarında sarı, mavi ve kırmızı tüy ile benekleri olan ve bu renkli görünümüyle dikkat çeken kuşlar, sınırdaki sinekler ve arılarla besleniyor.

Yakaladıkları avı, siyah ve kavisli uzun gagasıyla tutarak getiren arı kuşları, eşlerinin de beslenmesini sağlıyor.

Sonbahara kadar Edirne'de kalacak kuşlarda yuva telaşı

Yatay kum tünellerine ya da toprak oyuklarına yuva yapan arı kuşlarından sonbahara kadar kentte kalacaklar yuvalarını yapmaya devam ediyor.

Toprak zemine derin çukurlar açan erkek arı kuşunun yuva yapma çabası da ilginç görüntüler oluşturuyor.

Renkli kanatları, zarif yapılarıyla dikkatleri çeken Türkiye- Yunanistan sınırının misafirleri, yavrularını büyüttükten sonra sonbaharda bölgeden ayrılacak.

"Sonbaharda göç edecekler"

Trakya Üniversitesi Biyoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi ve Kuş Bilimci Mustafa Kaya, AA muhabirine, göç yolu üzerinde olan Edirne'nin pek çok göçmen kanatlıya olduğu gibi arı kuşlarına da ev sahipliği yaptığını belirtti.

Yaz göçmeni kuşlar arasında yer alan arı kuşlarının yuvalarını sakin bölgelere yaptıklarını anlatan Kaya, bu nedenle sınıra yakın alanlarda çok fazla görüntülendiklerini söyledi.

Kaya, koloniler halinde yaşayan bu kuşların bugünlerde yuva yapma telaşı içinde olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Toprakta açtıkları derin çukurlara yuva yaparlar. Arı kuşları yuvalarını sakin alanlarda seçerler, sakin alanlar olduğu için Edirne'de genelde yuvalarını sınır bölgelerine yapıyorlar. Dişi kuş 4 ile 6 yumurta yapar. Anne arı kuşları, yavrular yumurtadan çıkana kadar yuvadan ayrılmadan bekler. Erkek arı kuşu da bu süreçte yuvayı korur."

Kaya, renkleriyle ve güzelliğiyle her zaman ilgi çekmeyi başaran arı kuşlarının özellikle fotoğraf tutkunları ve vatandaşların da ilgisini çektiğini sözlerine ekledi.

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Edirne, Afrika, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yuvalarını toprakta açtıkları oyuklara yapan arı kuşları Edirne'de sınır hattında görülüyor - Son Dakika


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