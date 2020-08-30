Yuvam Bahçeşehir Evleri için kura heyecanı yaşandı - Son Dakika

Yuvam Bahçeşehir Evleri için kura heyecanı yaşandı

Başkan Kartoğlu'ndan şehit ve gazi ailelerine 30 Ağustos müjdesi

İSTANBUL - Başakşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen sosyal konut projesi Yuvam Bahçeşehir Evleri'nin ilk etabı için kura çekimi gerçekleştirildi. Kura çekim töreninde Başkan Yasin Kartoğlu, 18 şehit ve gazi ailelerine kura çekimi olmadan hak sahibi olduğu müjdesini verdi.

"Herkes için konut herkes için yuva" sloganıyla yola çıkan Başakşehir Belediyesi ve Akar Grup iş birliğiyle sosyal konut olarak hayata geçirilen Yuvam Bahçeşehir Evleri'nin ilk etabı olan 315 daire için Emlak Konut GYO gözetimi ve Noter huzurunda kura çekimi yapıldı. 11 gün gibi kısa sürede 12 bin 814 aile başvuru yapması sebebiyle projenin tamamı olan 752 konut kura kapsamına alındı.

Başakşehir Emin Saraç Kültür Merkezi'nde düzenlenen kura çekimi programına Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu'nun yanı sıra Akar Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Pamuk, şehit ve gazi aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca program Yuvam Bahçeşehir Evleri sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlandı.

Yuvam Bahçeşehir Evleri'nden şehit ve gazi ailelerine müjde

Törende Başkan Kartoğlu, başvuru yapan 18 şehit ve gazi ailesine kura çekimi olmadan hak sahibi olduğu müjdesini verdi. Törende, 15 Temmuz şehitlerinden şehit Ömer Halisdemir'in kardeşi Savaş Halisdemir de kura çekimi olmadan sosyal konut sahibi oldu. Başkan Kartoğlu, program sonunda şehit ve gazi ailelerine hediye takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

"18 şehit ve gazi yakınlarımızı ev sahibi yapacağız"

Yuvam Bahçeşehir Evleri'nin vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Hep beraber heyecanla beklediğimiz kuralarımızı çekeceğiz. Yuvam Bahçeşehir Evleri ile "Herkes için konut herkes için yuva" mottosuyla yola çıktığımız herkesin konut sahibi olabilmesi için mücadele ettiğimiz önemli bir projedir. Projemiz 752 konuttan oluşan 3+1, 2+1 dairelerden oluşan şehrin içerisinde lokasyonu en değerli yerlerden birisine yapıldı. Bizim bile beklemediğimiz miktarda bir talep gördü. 11 günlük süre içerisinde 12 bin 814 başvuruya ulaştık. Sonucu bizleri çok sevindirdi. Şeffaf canlı yayınlarda yayınlanacak kuralar. İnşallah yakın zamanda tekrar buna benzer konutlarla karşınıza çıkacağız. Bugünkü projeyle ilgili bir önemli tarafta anlamlı günde şehit ve gazi yakınlarımız aramızda. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bir müjde verelim. 18 şehit ve gazi yakınlarımıza buradan söz veriyoruz. Sizleri ev sahibi yapacağız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.