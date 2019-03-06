Yuvarlanan Kayalar, Konya-Antalya Karayolunu Kapadı
26 dakika önce
Konya-Antalya karayolu kayaların yuvarlanması sonucu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.
Konya-Antalya karayolu kayaların yuvarlanması sonucu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Seydişehir-Antalya karayolunun 14. kilometresi yola yuvarlanan kayalar nedeniyle kapandı. Antalya'ya gidiş istikametine yuvarlanan kayalar nedeniyle şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda karayolları ekiplerinin kepçeyle yaptığı çalışma sonrası yolun tek şeridi trafiğe açılabildi. Karayoluna başka kaya parçalarının da düşme ihtimali üzerine temizleme çalışmaları tek şerit üzerinden sürdürüyor. - KONYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:44 Kaynak: İHA
Kazada Ölen Hamile Doktorun Bebeğine Yazdığı Mektup Yürekleri Burktu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Kuvvetli Yağış Uyarısı!
Özel Yurtta, Hoca Öğrenciyi Tuvalete Sokarak Dövdü
Kripto Para Birimi Bitcoin İle 2018 Yılında Türkiye'de 9 Konut Satıldı