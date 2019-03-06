Son Dakika Haberleri: Yuvarlanan Kayalar, Konya-Antalya Karayolunu Kapadı

Yuvarlanan Kayalar, Konya-Antalya Karayolunu Kapadı

26 dakika önce

Konya-Antalya karayolu kayaların yuvarlanması sonucu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Yuvarlanan Kayalar, Konya-Antalya Karayolunu Kapadı, System.String[]
Konya-Antalya karayolu kayaların yuvarlanması sonucu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Seydişehir-Antalya karayolunun 14. kilometresi yola yuvarlanan kayalar nedeniyle kapandı. Antalya'ya gidiş istikametine yuvarlanan kayalar nedeniyle şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye trafik ve karayolları ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda karayolları ekiplerinin kepçeyle yaptığı çalışma sonrası yolun tek şeridi trafiğe açılabildi. Karayoluna başka kaya parçalarının da düşme ihtimali üzerine temizleme çalışmaları tek şerit üzerinden sürdürüyor. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:44 Kaynak: İHA

Sabah, Seydişehir, Konya, Antalya, 3. Sayfa
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