Yuvarlanan tomrukların altında kalarak can verdi - Son Dakika

Yuvarlanan tomrukların altında kalarak can verdi
18.11.2020 21:00
MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, ağaç kesmek için geldiği ormanlık alanda tomrukların altında kalan İsmail Şahan (68) hayatını kaybetti.
MUĞLA'nın Kavaklıdere ilçesinde, ağaç kesmek için geldiği ormanlık alanda tomrukların altında kalan İsmail Şahan (68) hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Menteşe Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede eşek mezarlığı olarak bilinen ormanlık alanda ağaç kesimi sonrası tomruklar bir bölgede toplandı. Bu sırada ağaç kesmek için bölgede olan İsmail Şahan yuvarlanan tomrukların altında kaldı. Çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Şahan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İsmail Şahan'ın cansız bedeni Kavaklıdere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma
olayla ilgili soruşturma başlattı.
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