Son Dakika Haberleri: Yuvasında asılı kalan baykuşu itfaiye kurtardı
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Yuvasında asılı kalan baykuşu itfaiye kurtardı

1 saat önce

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, lise binasının çatısında bulunan yuvasında sıkışan baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Yuvasında asılı kalan baykuşu itfaiye kurtardı, System.String[]

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde, lise binasının çatısında bulunan yuvasında sıkışan baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Yeşilhisar Mahallesi'ndeki Çok Programlı Lise ve Anadolu İmam Hatip Lisesinin bulunduğu binanın çatısında sabah saatlerinde bir baykuşun yuvasında aslı halde olduğunu gören öğretmenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yuvada bulunan çöp ve dalların ayağına dolanması sonucu yuvada asılı kalan baykuş, itfaiye ekipleri tarafından çatıya merdiven uzatılarak kurtarıldı. Yaralı olmadığı görülen baykuş itfaiye erinin elinden kurtularak yere alçaldığı sırada bu defa bayrak direğinin ipine takıldı. Buradan da kurtarılan baykuş bir süre sonra uçarak gözden kayboldu. - KÜTAHYA

Hisarcık, Kütahya, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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