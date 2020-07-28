Yuvasından düşen karga esnafın ve vatandaşın ilgi odağı oldu - Son Dakika

Yuvasından düşen karga esnafın ve vatandaşın ilgi odağı oldu

'Bilo' ismi verilen kargayı esnaflar elleri ile besliyor

GİRESUN - Giresun'da yuvasından düşen yavru karga, kendisini sahiplenen esnafın ilgi odağı oldu. Dükkanların içinde dolaşan ve 'Bilo' ismi verilen kargayı, esnaflar elleriyle besliyor.

Giresun il merkezinde çiçekçilik yapan Mustafa Aydın, yuvasından düşen yavru kargaya sahip çıkarak yaklaşık 45 gündür dükkanında besliyor. Karga için karton kutudan kafes yapan Aydın, kargayı besleyeceği zaman dükkanın önüne çıkararak elleriyle besliyor. Çevredeki dükkanlara girip dolaşan ve esnafın ilgi odağı olan kargaya 'Bilo' ismi verildi.

Yavru kargayı 1 veya 2 günlük iken bulan çiçekçi Mustafa Aydın, "Taksi durağının orada çöp tenekesinin üstünde duruyordu. Ölmek üzereydi. Manavcı arkadaşın farketmesi üzerine kargayı bulduk. Dükkanımıza aldık. Kutudan kafes yapıp beslemeye başladık. Önce ne yer ne içer diye internetten araştırdık. Yemini falan aldık. 13 hazirandan beri bakıyoruz. Amacımız sürekli beslemek değil doğal yaşamına kavuşmasını sağlamak. Akşam olunca dükkanda bırakıyorum. Karnı acıkınca bağırmaya başlıyor. Dışarı çıkarıp besliyorum. Esnaf arkadaşlarda maskot olarak kabul etti. Herkes gelip seviyor. Ben ona bir isim vermedim ama taksici arkadaşımız 'Bilo Bilo' derken ismi 'Bilo' olarak kaldı" ifadelerini kullandı.

Kargaya 'Bilo' ismini veren taksici Şeref Özdemir ise "Kargayı yavruyken bulduk. Uçamıyordu. Kedilere yem olacak diye dükkanda Mustafa arkadaşımızla beraber beslemeye başladık. Biraz kendine geldi, canlandı. Giresun'da Debboy'un maskotu oldu. İsmini 'Bilo' koydum. 'Bilocan' diye sesleniyorum" ifadelerini kullandı.