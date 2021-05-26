Yuvasından düşen karga yavrusuna evlerinde özenle bakıyorlar - Son Dakika

Yuvasından düşen karga yavrusuna evlerinde özenle bakıyorlar

26.05.2021 11:31
Yuvasından düşen karga yavrusuna evlerinde özenle bakıyorlar, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Mesut ve Fatma Yanıkoğlu çifti, kartal saldırısı sonucu yuvasından düştüğünü görerek evlerine aldıkları karga yavrusuna özenle bakıyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Mesut ve Fatma Yanıkoğlu çifti, kartal saldırısı sonucu yuvasından düştüğünü görerek evlerine aldıkları karga yavrusuna özenle bakıyor.

İlçeye bağlı Bulanık köyünde oturan 3 çocuk ve 1 torun sahibi Mesut (60) ve Fatma Yanıkoğlu (55) çifti, evlerinin yanında bulunan kavak ağacındaki yuvada bulunan yavru karganın, kartalın saldırısıyla yere düştüğünü gördü.

Kargayı alıp evlerine götüren çift, yaklaşık 15 gündür baktıkları kuşu et ve ciğerle besliyor.

Kargaya özenle bakan Yanıkoğlu çifti, günün her anını onunla geçiriyor.

Omuzlarına ve başlarına çıkan yavruya çok alışan çift, uçmaya başlayınca onu doğaya bırakmayı düşünüyor.

Mesut Yanıkoğlu, AA muhabirine, kargaya baktıkları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Kartalın karga yavrusunun birini götürdüğünü, diğerini de yere düşürdüğünü anlatan Yanıkoğlu, "Hayvanların bağırışlarından anladık. Hemen koşup yetiştik, kargayı bulduk. Uçamıyordu, yavru zaten. Kedi ve köpekler yakalamadan eve getirdik. Bu hayvan ne yer, ne içer bilemedik. Tavukçu arkadaşlara sordum. 'Et, balık, solucan yer.' dediler. Et verdik, balık aldık, bakımına devam ediyoruz." diye konuştu.

"Gitme taraftarı değil, bize çok alıştı"

Yanıkoğlu, kuşun kendilerine çok alıştığını dile getirerek, "Yavruya 'Hasan' ismini verdik. Uçma eğitimi de yaptırıyorum ama gitme taraftarı değil, bize çok alıştı. Çok da sevimli. Bizle yatıyor, sabah kahvaltı yapıyor, çay içer. Hiç yabani değil. 'Besle kargayı oysun gözünü' derler ya hiç öyle değil. Çok sevdik kargayı ama evde tutma taraftarı değilim, doğaya bırakacağım. Şimdi uçamıyor, kediler, köpekler tutarlar. Onun için iyice emin olmadan bırakmayacağım." diye konuştu.

Fatma Yanıkoğlu ise evlerinin maskotu haline gelen karga yavrusunu çok sevdiklerini vurgulayarak, "Et ve ciğer vererek besliyoruz. Beğenmediği yemeği yemiyor. Acıkınca bağırıyor. O şimdi bizimle mutlu. Bize çok alıştı. Nasıl ayrılırız bilemiyorum." ifadesini kullandı.

Yuvasından düşen karga yavrusuna evlerinde özenle bakıyorlar
Yuvasından düşen karga yavrusuna evlerinde özenle bakıyorlar
Yuvasından düşen karga yavrusuna evlerinde özenle bakıyorlar
Yuvasından düşen karga yavrusuna evlerinde özenle bakıyorlar
Yuvasından düşen karga yavrusuna evlerinde özenle bakıyorlar

Mudurnu, Bolu, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yuvasından düşen karga yavrusuna evlerinde özenle bakıyorlar - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuşuyor Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yaptı! O anlar saniye saniye kamerada Kanada'da sancısı tutan kadın, ücretli otobanda doğum yaptı! O anlar saniye saniye kamerada Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler! İçişleri Bakanı Soylu'nun danışmanından, Sedat Peker'in iddiaları hakkında dikkat çeken çıkış: İçimizdeki beyinsizler!

Son Dakika Haberleri
12:13 Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı
12:08 Esad sandık başından tüm dünyaya mesaj verdi: O ülkelerin fikirlerinin değeri sıfır
11:54 Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde
11:47 Kavga sırasında gözü döndü! Önce kardeşini öldürdü, sonra intihar etti
11:44 Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı
11:41 Liverpool'da şans bulamayan Shaqiri, takımdan ayrılmak istiyor! Fenerbahçe'ye haber yolladı
11:22 Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor
11:22 Apar topar kulübe çağrıldılar! Sosa ve Gustavo'nun bileti kesildi
10:56 Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu
10:53 Abdurrahim Albayrak, Real Madrid Başkanı Perez'den söz aldı! Gareth Bale bombası
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi 120 milyon doz BioNTech aşısının ilk sevkiyatı Türkiye'ye geldi         
12:08
Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde Altının gram fiyatı son 6 ayın en yüksek seviyesinde         
11:55
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 8,45 seviyelerinde işlem görüyor         
11:49
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor Son dakika: Bakanlık merakla beklenen Nefes Kredisi'nin detaylarını paylaştı! 1 Haziran'da uygulamaya giriyor         
11:23
Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi Saldırdığı arkadaşı piknik tüpüyle başına vurdu, olduğu yere yığılıp kaldı! O anlar saniye saniye görüntülendi         
11:15
Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu Son Dakika: TÜPRAŞ, 58,6 milyar lira ile Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı Annesinin kafasını kesip tencereye koydu! Kan donduran cinayetin nedeni ev tapusu çıktı         
10:02
Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi de dahil 5 şüpheli rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı         
09:26
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı Tatile giden Aygün Aydın, duş aldığı sırada çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı         
19:53
Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü Evlilik teklifini reddeden üniversiteli kızı hiç acımadan öldürdü         
17:36
Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti Aracında yarı çıplak bulundu, sıcak havayı bahane etti         
16:23
Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı Cinsiyet değiştiren oyuncu Elliot Page, ilk kez mayolu fotoğrafını paylaştı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 12:16:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yuvasından düşen karga yavrusuna evlerinde özenle bakıyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement