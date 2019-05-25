Yuvasından düşen kartal yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı
4 saat önce
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kartal yavrusu, düştüğü ağaçtaki yuvasına itfaiye ekiplerince tekrar konuldu.
Hatay
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:34 Kaynak: AA
'ın Dörtyol
ilçesinde kartal yavrusu, düştüğü ağaçtaki yuvasına itfaiye ekiplerince tekrar konuldu.
Yeşil Mahallesi'nde bir çam ağacının tepesindeki yuvasından düşen kartal yavrusunu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri, henüz uçamayan hayvanın herhangi bir yarasının olmadığını belirledi. Kartal
yavrusu, itfaiye aracının merdiveniyle yuvasına bırakıldı.
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