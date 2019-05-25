Son Dakika Haberleri: Yuvasından düşen kartal yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

Yuvasından düşen kartal yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı

4 saat önce

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kartal yavrusu, düştüğü ağaçtaki yuvasına itfaiye ekiplerince tekrar konuldu.

Yuvasından düşen kartal yavrusunu itfaiye ekipleri kurtardı, System.String[]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kartal yavrusu, düştüğü ağaçtaki yuvasına itfaiye ekiplerince tekrar konuldu.
Yeşil Mahallesi'nde bir çam ağacının tepesindeki yuvasından düşen kartal yavrusunu gören vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, henüz uçamayan hayvanın herhangi bir yarasının olmadığını belirledi.
Kartal yavrusu, itfaiye aracının merdiveniyle yuvasına bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 01:34 Kaynak: AA
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