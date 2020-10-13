Son Dakika | Yuvasından düşen kuş yavrusu itfaiye ekiplerince yerine konuldu

Son dakika haber... Gaziantep'in Nizip ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen kuş yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ağaçtaki yuvasından düşen kuş yavrusu, itfaiye ekiplerince yerine konuldu. Hükümet Konağı'nda görevli polis memurları, bahçede bir kuşun yuvasından düştüğünü fark ederek durumu itfaiyeye bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, kuşu alarak merdivenli itfaiye aracıyla yuvasına bıraktı. Ekipler, yuvanın etrafını ağaç dallarıyla örerek kuşun yeniden düşmemesi için önlem aldı. İtfaiyenin çalışmalarını cep telefonuyla kaydeden kaymakamlık personeli, ekiptekilere teşekkür etti.

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