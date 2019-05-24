Yuvasından düşen kuşu itfaiye ekipleri kurtardı
8 saat önce
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Hamzakoy mevkisinde bir ağaçtaki yuvadan 2 metrelik çukura düşen kuş, itfaiye ekiplerince kurtarılıp yuvasına konuldu.
Çanakkale
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:48 Kaynak: AA
'nin Gelibolu
ilçesindeki Hamzakoy mevkisinde bir ağaçtaki yuvadan 2 metrelik çukura düşen kuş, itfaiye ekiplerince kurtarılıp yuvasına konuldu.
İlçenin Yazıcızade Mahallesi
Hamzakoy mevkisindeki yıkılan subay lojmanlarının bulunduğu alandaki ağaçtaki yuvasından önce yere, sonra da 2 metrelik çukura düşen saksağan yavrusunu gören vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi.
Olay yerine giden itfaiye ekipleri, kuşu düştüğü çukurdan kurtardıktan sonra önce buldukları bir poşet yardımıyla su verdi ve sonra da ağaçtaki yuvasına bıraktı.
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