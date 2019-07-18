Yuvasından düşen leylek Bünyan Belediyesi'ne emanet
2 saat önce
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leyleğe ilçe belediyesi sahip çıktı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:45 Kaynak: İHA
'nin Bünyan
ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan yaralı leyleğe ilçe belediyesi sahip çıktı.
İlçeye bağlı Karacaören
mahallesinde mahalle sakinleri tarafından yuvasından düşen ve kanadından yaralanan leylek Bünyan Belediyesi
ekipleri tarafından tedavi ettirilmek üzere bulunduğu yerden alındı. Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun
, yaralı yeleğin Erciyes Üniversitesi
Veterinerlik Fakültesinde tedavi ettirileceğini, tedavi sonrası ise doğaya salınacağını belirtti.
Mahalle sakinleri duyarlı yaklaşımından dolayı Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ve belediye personeline teşekkür eti. - KAYSERİ
2. kattan düşen kediyi havada yakaladı Düzce'yi sel ve heyelan vurdu! Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı, bazı köylere ulaşılamıyor Cep telefonu ile nakit yaratma dönemi sona eriyor EPDK'den katkılı akaryakıt düzenlemesi