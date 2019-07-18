Yuvasından düşen leylek tedaviye alındı
2 saat önce
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan leylek, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:16 Kaynak: DHA
KAYSERİ'nin Bünyan
ilçesinde yuvasından düşerek yaralanan leylek, Erciyes Üniversitesi
(ERÜ) Veteriner Fakültesi'nde tedavi altına alındı.
İlçede Karacaören
Mahallesi'nde eski bir yapının çatısındaki yuvasından düşen leyleği görenler, belediye zabıta ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yaralanan leyleği alarak, ERÜ Veteriner Fakültesi'ne götürdü. Leylek burada tedavi altına alındı. Leyleğin, sağlığına kavuşması ardından doğal ortamına bırakılacağı belirtildi.
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