Yuvasından düşen serçe yavrusu vinçle yerine konuldu - Son Dakika

Bolu'da elektrik direğinin üzerindeki yuvasından düşen yavru serçe kuşu vinç yardımıyla yuvasına konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Aktaş mahallesinde bulunan elektrik direğinin üzerindeki yuvadan düşen yavru serçe kuşunu gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, serçenin sağlık durumunu kontrol ettikten sonra elektrik dağıtım şirketinden yardım istedi. Herhangi bir yarası olmayan ve henüz yavru olduğu için uçamayan serçe, elektrik dağıtım şirketinin getirdiği vinç yardımıyla yuvasına geri bırakıldı. - BOLU