Yuvasından düşen yavru atmacalara vatandaş sahip çıktı - Son Dakika
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Yuvasından düşen yavru atmacalara vatandaş sahip çıktı

03.07.2022 09:19

Yuvasından düşen yavru atmacalara vatandaş sahip çıktı Sivas'ta bir vatandaş yuvadan düşen iki yavru atmacaya sahip çıkarak ekiplere teslim etti Sivas'ta bir vatandaş yuvadan düşen iki yavru atmacaya sahip çıkarak ekiplere teslim etti.

Yuvasından düşen yavru atmacalara vatandaş sahip çıktı

Sivas'ta bir vatandaş yuvadan düşen iki yavru atmacaya sahip çıkarak ekiplere teslim etti

SİVAS - Sivas'ta bir vatandaş yuvadan düşen iki yavru atmacaya sahip çıkarak ekiplere teslim etti.

Bahçe mobilyası satan bir iş yerinde çalışan Sinan Akyazgan, iş yerinin üzerinde bulunan binanın çatı kısmındaki atmaca yuvasından 2 yavru düştüğünü fark etti. Yavruları düştüğü yerden alarak iş yerinde muhafaza eden Yazgan ekiplere haber verdi. Yavru atmacaları olay yerine gelen Sivas Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim eden Yazgan, 5 yıldır burada yuva olduğunu ancak ilk kez yavruların düştüğünü söyledi.

"Kedilere, köpeklere yem olmasın diye aldım"

Her sene iş yerinin üzerindeki binaya yuva yapan Atmacadan bahseden Sinan Yazgan "Biz burada esnafız, bahçe mobilyaları satıyoruz. Bu halk arasında Kerkenez dediğimiz, diğer adı Atmaca olan kuşlar bizde 5 yıldır misafir. Her sene buraya gelip yuvasını yapar. 4 katlı bir binanın çatı kısmında bulunan su borusunun üzerine yuva yapıyorlar her sene. Toplam 5 kardeş olan atmacaların 2 tanesi düştü. Bende bunları kedilere, köpeklere yem olmasın diye aldım" dedi.

"Bu seneki yavrular biraz acemi çıktı"

İlk kez yuvadan düşen bir Atmaca gördüğünü söyleyen Yazgan, "Doğa koruma ekiplerine de haber verdik. Bunlar şuan uçacak zamanda değiller, uçma arifesinde oldukları için zayıf durumdalar şuan. Bunlar yabani bir hayvan türüdür ve gerçekten çok güzel bir hayvan. Biz bu hayvanları çok seviyoruz. Bunlar yabani av hayvanı oldukları için yılan, fare, böcek türleriyle beslenen bir hayvan. Biz bu tür hayvanları buldukça yuvalarına yakın bir noktaya bırakıp bunların beslenmelerine de imkan sağlıyoruz. Anneleri her sene 3 yavru 4 yavru bazen 5 yavru yapıyor. Bu seneki yavrular biraz acemi çıktı. Çünkü diğer yavrularda hiç rastlamadık yuvadan düşmediler. Uçma eğitimlerini cam kenarlarında alıyorlar. Ama bu sene iki kardeşimiz maalesef yerde geziyordu, diğer hayvanlarda etrafında geziyordu. Bende zarar görmemeleri için aldım" dedi.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Bahçe, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yuvasından düşen yavru atmacalara vatandaş sahip çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yuvasından düşen yavru atmacalara vatandaş sahip çıktı - Son Dakika
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