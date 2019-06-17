Son Dakika Haberleri: Yuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktı
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Yuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktı

1 saat önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Neçirvan Taraş, 15 metre yükseklikteki ağaçta bulunan yuvasından düşmesi sonucu uçamayan 3 yavru baykuşa sahip çıktı.

Yuvasından düşen yavru baykuşlara sahip çıktı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Neçirvan Taraş, 15 metre yükseklikteki ağaçta bulunan yuvasından düşmesi sonucu uçamayan 3 yavru baykuşa sahip çıktı. Taraş'ın 4 gün boyunca evinde beslediği yavru baykuşlar,  Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekibine teslim edildikten sonra itfaiye erlerince yuvalarına bırakıldı.
Yüksekova'ya bağlı Dilekli köyünde budanan ağaçların üzerinde kurulan yuvadan 3 yavru baykuş zemine düştü. Köyde yaşayan Neçirvan Taraş, evinin önünde 3 yavru baykuşun uçamadığını fark etti. Bunun üzerine kuşların yanına giden Taraş, 15 metre yükseklikte bulunan ağaçtaki yuvadan düştüğünü fark etti. Taraş, yavru baykuşlara elleriyle su içirdi. Sahip çıktığı 3 yavru baykuşu 4 gün boyunca evinde besleyen Taraş, daha sonra yuvalarına bırakılmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Yüksekova Şefliği görevlilerine teslim etti. Ekipler, Yüksekova Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla yavru baykuşları telle onarılan yuvalarına bıraktı.
Yavru baykuşlara sahip çıkan Neçirvan Taraş, "Yuvadan düşen baykuş yavruları alıp eve getirdim. Beslenmesi biraz zor oldu. Kaşıkla su verdim, tavuk etini ince doğurup vermeye çalıştım. Akşamları balkona bıraktım. Annesi gelince ona yemek getiriyordu. Bu şekilde 4 gündür bakıyorum. Annesi sürekli evin etrafından dolanıyordu. Çoğu zaman sesinden dolayı uyanıyorduk. Akşam hava kararınca annesi gelip balkonda yavruları için yiyecek getirip bakıyordu. Korkmasın, kaçmasın, diye ben de pencereden seyrediyordum" dedi.


- Hakkari
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 03:43 Kaynak: DHA
İtfaiye, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Hakkari, Yüksekova
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