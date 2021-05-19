Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor - Son Dakika

Yuvasından düşen yavru baykuşu esnaf misafir ediyor

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde yuvasından düşen Kulaklı Orman Baykuşu yavrusunu bulan esnaf, yavru baykuşa çocuğu gibi bakıyor.

Gölbaşı ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Doktor Hüseyin Filiz Caddesi üzerinde çınar ağacından düşen yavru baykuşa esnaflar sahip çıktı. Cadde üzerinde kafeterya işleten Hasan Gülpınar, ağaçtan düşen yavru baykuşa 3 günden beri bakıyor. Kedi ve köpeklere yem olmadan yavru baykuşu düştüğü yerden alan Hasan Gülpınar, baykuş uçana kadar işyerinde misafir edecek.

Her gün aldığı kıyma ile beslediği yavru baykuşu görenlerin hayran olduğunu dile getiren Hasan Gülpınar, işyerinin maskotu olduğunu söyledi.

Yavru baykuşu geceleri uçurmak istediğini ve 10-15 metre kadar uçtuğunu dile getiren Hasan Gülpınar, günlük 1 kilo kadar kıyma tükettiğini dile getirdi.