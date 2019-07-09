Son Dakika Haberleri: Yuvasından düşen yavru karga için seferber oldular
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Yuvasından düşen yavru karga için seferber oldular

34 dakika önce

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga için çevredekiler ve itfaiye ekipleri seferber oldu.

Yuvasından düşen yavru karga için seferber oldular, System.String[]
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, ağaçtaki yuvasından düşen yavru karga için çevredekiler ve itfaiye ekipleri seferber oldu.
İlçeye bağlı Tepeköy Mahallesi'nde armut ağacında yuvası bulunan 3 yavru kargadan 1'i düştü. Mahalle sakinlerinin yere düşen kargayı fark etmesiyle, kargayı düştüğü bahçeden kurtarma uğraşları başladı. Ancak anne ve baba karga, çevredekilere saldırarak yavrusunun yanına yaklaştırmadı. Bunun üzerine İtfaiye Müdürlüğüne haber verildi. Gelen itfaiye ekipleri, anne ve baba karganın saldırısından korunmak için yangın sırasında giydikleri kask ve kıyafetleri giyerek yavru karganın yanına gitti. Yavruyu yerden alarak su içiren itfaiye eri Çetin Güner, ardından merdivenle ağaca çıkarak yavru kargayı yuvasına bıraktı, bu sırada anne ve baba karganın uzun süre yuvaya yakın yerde uçması dikkat çekti. Çetin Güner, yavru karga için seferber olduklarını söyleyerek, "Yavru karga yuvasında bahçeye düşmüş. Çevredekiler bahçeden alırken anne ve baba karga birkaç kez saldırmak istemiş. Bize haber verdiler biz de yavru kargayı alarak yuvasına koyduk" dedi.


- Zonguldak
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 11:57 Kaynak: DHA
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