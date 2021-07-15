Üye Girişi
YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI - Son Dakika

YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

15 Temmuz 2021 Perşembe 15:51

AĞRI'da elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince yuvasına geri bırakıldı.

AĞRI'da elektrik direğindeki yuvasından düşen yavru leylek, itfaiye ekiplerince yuvasına geri bırakıldı.

Merkeze bağlı Taşkent köyünde elektrik direğinin üzerinde yuva yapan leylek köyün maskotu oldu. Her yıl köye gelerek yuvasına yerleşen leyleğin yavrusu, yuvadan düştü. Köylüler, yavru leyleğe su ve yiyecek verdikten sonra yuvasına konması için Ağrı Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede köye ulaşan itfaiye görevlileri, yavru leyleği yeniden yuvasına yerleştirdi. Anne leylek, itfaiye görevlilerinin yavrusuna yuvasına koymasını sakin bir şekilde izledi. Köy sakinleri, duyarlı ve fedakarca çalışan itfaiye ekibine teşekkür etti.

YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI
YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI
YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI
YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI

İtfaiye, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cinsel istismara kalkışan Afgan sapığın ağır yaraladığı kızın babası konuştu: Kızımın can çekişmesi beni öldürüyor 16:49 Cinsel istismara kalkışan Afgan sapığın ağır yaraladığı kızın babası konuştu: Kızımın can çekişmesi beni öldürüyor Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti 16:22 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, 16:15 Hayvanat bahçesindeki görgü tanığı olay anını anlattı: Bakıcı kanlar içindeydi, "Aslan var, kaçın" diye bağırdı
4 bilezikle hayvancılık işine girdi, 15:47 4 bilezikle hayvancılık işine girdi, "Yapamazsın" diyenlere inat milyonluk servetin sahibi oldu Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı 15:43 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu 15:36 Ormanlık alanda 25 yaşındaki erkeğin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu
15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık 15:05 15 Temmuz'da 580 komandonun Ankara'ya gitmesini engelleyen Elif Dağdelen: Hainlere fırsat tanımadık Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı 13:59 Gaziantep'te aslan paniği! Kafesini parçalayıp kaçarak 3 kişiyi yaraladı

Son Dakika Haberleri
16:52 Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir
16:48 Almanya Başbakanı Merkel, canlı yayında zorlandı! Uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu
16:21 Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti
16:19 Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti
15:42 Galatasaray'a transferi onaylanmayan Amr Warda, hocasıyla tartıştı
15:40 Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü
15:14 Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi
14:49 Almanya sel yüzünden felaketi yaşıyor! 6 bina yıkıldı, 20 kişi yaşamını yitirdi
14:38 Arjen Robben, tekrar futbolu bıraktı
14:13 Millet İttifakı'nın ortak adayı olmak istediği yönündeki iddialara Livaneli'den yanıt: Böyle bir şey yok, yazılanlar gerçekdışı
Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir Gedson'un G.Saray'a transferi, Benfica Başkanı Rui Costa'nın ölüm tehditleri alması sebebiyle iptal olabilir         
16:53
Almanya Başbakanı Merkel, canlı yayında zorlandı! Uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu Almanya Başbakanı Merkel, canlı yayında zorlandı! Uyumamak için devamlı gözlerini ovuşturdu         
16:48
Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti Terleme şikayeti olan sporcu fenomen Odalis Santos Mena, yanlış yapılan anestezi sonucu hayatını kaybetti         
16:20
Sergen kesenin ağzını açtı, Ukraynalı sevgilisine 25 bin TL'lik tektaş aldı Sergen kesenin ağzını açtı, Ukraynalı sevgilisine 25 bin TL'lik tektaş aldı         
16:08
Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu Evinin merdivenlerini yenilemek isteyen adam, kazdığı toprakta gömülü 160 adet bowling topu buldu         
15:45
Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü Büyükşen cinayetinde sıcak gelişme! Yasak aşk şüphelisi kelepçelenerek hastaneye götürüldü         
15:40
Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın teklif götürdüğü Willian Jose'nin menajeri İstanbul'a geldi         
15:14
Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor Asuman Dabak'ın bikinili hali genç kızlara taş çıkartıyor         
14:29
Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar! Skandal canlı yayın kazası: Ne para çalıyorlar!         
13:37
Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı Sudan çıkarılan oğlunun cansız bedenini gözyaşları içinde kucağında taşıdı         
11:58
Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım Emniyet Müdür Yardımcısı Cevher'i şehit eden polisin savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı: Kadın komiseri de vuracaktım, ama bulamadım         
11:51
Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı Başarılı oyuncu Nihal Yalçın, kendisinden 14 yaş küçük Berker Güven ile aşk yaşamaya başladı         
11:24
Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı Son Dakika: Görevden alınan Boğaziçi rektörü Melih Bulu'nun yerine vekaleten yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci atandı         
11:23
Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu Afyonkarahisar'da susuzluk alarmı! Kaynak sularının yüzde 80'i kurudu         
11:05
Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp Hasarın seviyesi gün ağarınca belli oldu! Rize'deki sel felaketinde: 2 kişi oldu, 6 kişi kayıp         
10:22
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, uzun aradan sonra 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya kavuştu         
00:23
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınlarla cinsel birliktelik yaşayan sahte hocanın cezası ertelendi         
13:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2021 16:59:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: YUVASINDAN DÜŞEN YAVRU LEYLEĞİ İTFAİYE EKİBİ KURTARDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement