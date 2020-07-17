Yuvasından düşen yavru leyleğin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika

Yuvasından düşen yavru leyleğin imdadına itfaiye yetişti

Yuvasından düşen yavru leyleğin imdadına itfaiye yetişti Amasya'nın Suluova ilçesi Yüzbeyi köyünde yuvasından yere düşen bir leylek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.

Yuvasından düşen yavru leyleğin imdadına itfaiye yetişti

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AMASYA - Amasya'nın Suluova ilçesi Yüzbeyi köyünde yuvasından yere düşen bir leylek yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından yuvasına konuldu.

Yüzbeyi Köyünde yuvada bulunan dört leylek yavrusundan biri, yaklaşık 9 metreden yere düştü. Bunun üzerine harekete geçen çocuklar, çareyi ailelerinden yardım istemekte buldu. Köylüler ise durumu Suluova itfaiyesine bildirdi. Alınan ihbar üzerine kısa sürede köye giden ekipler, yangın merdiveni yardımıyla çaresiz yavru leyleği yuvasına kavuşturdu.

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Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 13:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Yuvasından düşen yavru leyleğin imdadına itfaiye yetişti - Son Dakika
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