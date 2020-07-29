Yuvasından düşen yavru şahin, korumaya alındı - Son Dakika

Yuvasından düşen yavru şahin, korumaya alındı

TUNCELİ'de, yuvasından düştüğü öğrenilen yavru şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Tunceli merkeze bağlı Kopuzlar köyü sakinleri, yuvasından düşüp bitkin halde gördükleri yavru şahini için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, yavru şahini alarak, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne getirerek, koruma altına aldı. Yavru şahin, bir süre bakımı yapıldıktan sonra doğaya bırakılacağı öğrenildi.