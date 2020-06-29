Yuvasından düşen yavru serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı - Son Dakika

Yuvasından düşen yavru serçeyi itfaiye ekipleri kurtardı
DÜZCE(İHA) – Düzce'de iki katlı bir binanın çatısındaki yuvasından yere düşen yavru serçenin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
DÜZCE(İHA) – Düzce'de iki katlı bir binanın çatısındaki yuvasından yere düşen yavru serçenin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.
Düzce'de iki katlı bir binanın çatısındaki yuvasından yere düşen yavru serçeyi itfaiye ekipleri yeniden yuvasına koydu. Düzce Eski Film Platosu'nun olduğu bölgede zabıta ekipleri, yavru serçenin yuvasından yere düştüğünü görerek durumu Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yavru serçenin durumunun iyi olduğunu gördükten sonra bir kutunun içine koydu. Daha sonra itfaiye aracının merdivenlerine binen itfaiye personeli binanın çatısındaki serçe yuvasını buldu. Büyük bir duyarlılık gösteren itfaiye ekipleri yavru serçeyi büyük bir dikkatle yuvasına koydu. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:16 Kaynak: İHA
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