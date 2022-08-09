Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındı - Son Dakika
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Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındı

09.08.2022 15:46
Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındı

Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındıOSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yuvasında düşen yavru leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde bakıma alındı.

Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındı

OSMANİYE Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yuvasında düşen yavru leylek Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'nde bakıma alındı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Karagedik köyünde yavru leyleğin yuvasından düştüğünü gören köylüler durumu Bahçe DKMP Şefliğine bildirdi. Osmaniye DKMP Şube Müdürü Oktay Deniz'in talimatlarıyla harekete geçen ekipler kısa sürede köye intikal ederek yavru leyleği vatandaşlardan teslim alındı. Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezinde sağlık kontrolünden geçirilen yavru leyleğin vücudunda herhangi bir yaralanma olmadığı tespit edilirken açlıktan yorgun ve halsiz düştüğü belirlendi. Vitamin takviyesi yapılan leylek gözlem altına alınırken uçma yetisini kazandığında doğal ortama salınacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar, Karagedik, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yuvasından düşen yavru yavru leylek korumaya alındı - Son Dakika
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