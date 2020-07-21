Yuvasını korumak için her şeyi yaptı ama... - Son Dakika

Yuvasını korumak için her şeyi yaptı ama...

Gümüşhane'de kuşların yılanı yuvalarına sokmamak için yaptıkları mücadele kameralara yansıdı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de yavrularını yılana yem etmek istemeyen kuşların mücadelesinin görüntüleri izleyenlerin yüreklerini burktu.

Merkeze bağlı Yeniköy köyünde Akkuyruk Sallayan kuşunun dere ıslahı duvarının içindeki yuvasına girmek isteyen yılanla mücadelesi vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, bu görüntüler izleyenlerin yüreğini burktu.

Yılanın ilk olarak dereye suya indiğini sanan vatandaşlar, kuşun yuvasına doğru yaklaşan yılana karşı verdiği mücadeleyi görünce yılanın niyetini anladı. Olayı görenlerin yılanı uzaklaştırmak için gürültü yapmalarına, mahalledeki çocukların taş atmalarına ve kuşların bütün direnişlerine rağmen yuvaya giren yılanın yuvada yumurta yada yavruları yediği tahmin ediliyor.