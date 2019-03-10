Son Dakika Haberleri: Yuvasız Kadınlar" Akşehirli İzleyiciyle Buluştu

Yuvasız Kadınlar" Akşehirli İzleyiciyle Buluştu

1 saat önce

Akşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Tiyatro Roza işbirliğiyle "Yuvasız Kadınlar" isimli tiyatroyu Akşehirli izleyicilerle buluşturdu.

Yuvasız Kadınlar
Akşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Tiyatro Roza işbirliğiyle "Yuvasız Kadınlar" isimli tiyatroyu Akşehirli izleyicilerle buluşturdu.

Akşehir Kültür Merkezi'nde perde açan ve kadına şiddetin konu edinildiği "Yuvasız Kadınlar" isimli tiyatro oyununu, çok sayıda vatandaş izledi.

Ebru Aksakallı'nın yazdığı ve Bayram Gündoğdu'nun yönetmenliğini yaptığı, şiddet, taciz, küçük yaşta evlilikler gibi farklı hayat hikayelerinin ele alındığı oyun, traji komik bir biçimde sunuldu.

7 kişilik profesyonel bir ekip tarafından sahnelenen oyun, izleyenlerden tam not aldı. Yoğun ilgi gören tiyatro gösterimi sonrasında Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel tarafından tiyatro oyuncularına bir plaket takdim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 12:38 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Akşehir, Güncel
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