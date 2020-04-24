Yuvasız kalan leylek için seferber oldular - Son Dakika

Afyonkarahisar'da öğrencilerin yoğunlukla yaşadığı Erenler Mahallesi'nde bulunan Merkez Cami'nin kubbesine, yuvasız kalan bir leylek için yuva yerleştirildi.



Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi(AKÜREM) öğrencileri Erenler Mahallesi'nde bir leyleğin yuvasız kaldığını fark etti. Bunun üzerine öğrenciler üniversite bahçesinden topladıkları ve internetten araştırdıkları bilgiler ve AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır'ın da desteğiyle yuva hazırladı. Bir günde tüm doğa şartlarına uygun şekilde hazırlanan yuva Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla Erenler Merkez Cami'nin önüne getirildi. Belediye itfaiye ekipleri ve doktora öğrencisi Tuğrul Çağrı Gül tarafından yuva caminin kubbesine yerleştirildi.



Dileriz yeni nesillerini o yuvada büyütür



AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı açıklamada, Ramazan ayının ilk gününde bir hayra vesile olmak istediklerini söyledi. Bir öğrencisinin leyleğin yuvasız kaldığını fark ettiğini ve sonrasında böyle bir yuva yapma kararı aldıklarını ifade eden Kandır şöyle devam etti:



"Erenlerde oturan ve yaban hayatıyla ilgilenen bir öğrencim caminin üzerinde yalnız başına bir leylek görmüş. Leylek ile ilgili biraz araştırma yaptığında leyleğin yaklaşık 1 ay önce var olan yuvasının yıkılarak yerine bir elektrik trafosu inşa edildiği ve leyleğin şuanda yuvası kaldığı öğrenmiş. Leylek muhtemelen yıllardır o yuvayı kullanıyordu 11 Nisan'da gelmiş ve caminin imamından öğrendiğimiz kadarıyla da o günden beri düzenli olarak buraya gelip gidiyormuş. Bizler de onun işini kolaylaştırmak istedik. Dün yaban hayatı merkezimizde üniversitemizin imkanlarıyla bu sene budanmış taze dallardan bir yuva yaptık öğrencilerimizle birlikte. Bugün de Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ve Afyon Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'yle beraber hep birlikte bu yuvayı Erenler Merkez Cami'sinin üst kısmına monte ettik. Biz elimizden geleni yaptık tabi leylek kendi karar verecek yuvayı kullanıp kullanmayacağı konusunda. Dileriz kullanır dileriz yeni nesillerini o yuvada büyütür."



Tek isteğimiz yuvayı kullanması



Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi doktora öğrencisi Tuğrul Çağrı Gül de, yuvayı doğal hayata uygun yaptıklarını söyledi. Gül; "Yuvamızın ölçülerini biz internetten aldık. Literatürlerde leyleğe uygun bir yuva tanımlanmıştı. Biz buna göre üniversitenin ağaçlarını topladık ve leyleğe uygun ölçülerde birleştirdik ve zarar vermeyecek şekilde telleri yerlerine oturttuk dallarla birlikte. Tamamen doğal sadece birkaç parça tel var üzerinde dalları yerinde tutmak için. Vida ya da çivi gibi batıcı malzemeler yok. Umarız ki yuvayı tercih eder. Tamamen doğal bir yapıdan oluşuyor çünkü. Tek isteğimiz yuvayı güzel bir şekilde kullanması" dedi. - AFYONKARAHİSAR