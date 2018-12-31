Yuvaya Dönüş Setinden İlk Özel Röportaj

FURKAN PALALI VE MEGUMİ MASAKİ KAMERALAR KARŞISINDA ÇOK ÖZEL AÇIKLAMALAR YAPTI

Filmin başrol oyuncularından Furkan Palalı ve Megumi Masaki çekimler devam ederken çok özel bir röportaj verdi. Filmin bir diğer başrol oyuncusu ise Burhan Öçal.

Yapımcılığını Macmedya'nın üstlendiği ve 'yüzyılın operasyonu' olarak da nitelendirilen 215 Japon vatandaşın Türkiye'ye getiriliş öyküsünün anlatıldığı filmin yönetmen koltuğunda Hakan Kurşun otururken senaryoda Fatih Özcan ve Şeyda Delibaşı'nın imzası bulunuyor.

Kapadokya'da ilk kez birlikte kameralar karşısına geçen Furkan Palalı ve Megumi Masaki 'Yuvaya Dönüş' filmi hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

Megumi Masaki, Japon kadınlarının nasıl erkeklerden hoşlandığını anlattı ve ekledi: ''Furkan Palalı Japonya'da çok ünlü olacak… Japon kadınları uzun boylu, sakallı, renkli gözlü erkekleri çok beğenir.''

''Japon erkeklerin pek sakalı çıkmaz. Çok da romantik sayılmazlar.''

''Türkler ve Japonların ortak yanı saygı. Ve aileye bağlılık.''

Furkan Palalı, Megumi Masaki ile nasıl bir ikili olduklarını şu sözlerle anlattı…

''Tahmininden çok fazla bir enerjimiz oldu. İlk başta nasıl bir ikili olacağımızı kestiremiyordum. Ama Megumi çok disiplinli. İkimiz de birbirimizden bir şeyler öğreniyoruz.''

Furkan Palalı:

''Yuvaya Dönüş filminin ilk önce Japonya'da vizyona girecek olması beni heyecanlandırıyor.''

''Canlandırdığım taksi şoförü Mesut karakteri aşkı uğruna her şeyi göze alabilen bir adam.''

''Aşka laf anlatamazsın, seyirci bunu da görecek.''

Furkan Palalı:

"Japonya'da vizyona girmesi ve gala yapılması benim için çok enteresan olacak. Ayrı bir heyecanım var"