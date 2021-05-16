Yüz Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yüz Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika

Yüz Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yüz Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

16.05.2021 16:15
Yüz Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yüz Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi, System.String[]

Yüzü etkileyen alerjik reaksiyonlar şişlik, kızarıklık, kaşıntı veya yırtılmaya neden olabilir.

Yüzü etkileyen alerjik reaksiyonlar şişlik, kızarıklık, kaşıntı veya yırtılmaya neden olabilir. Tedaviler nedene bağlı olarak değişir. İlaç olabilir, aynı zamanda basit soğuk kompresler de olabilir.

Yüz Alerjisi Nedir?

Cildin özellikle hassas olduğu yüzü etkileyen alerjilerin farklı nedenleri olabilir. Söz konusu alerjenlere bağlı olarak semptomlar da aynı değildir. Bir kişi yüz kremi kullandıktan sonra ciltte kırmızı bir döküntü geliştirebilirken, diğeri polen solurken genel bir kızarıklık yaşayabilir.

Kendimizi gerçek bir saldırganlığa karşı savunmak yerine, çok fazla yapar ve normalde zararsız olan yabancı maddelere (polen, toz, yiyecek, parfüm…) karşı tepki vermeye başlar. Bu reaksiyon, özellikle alerjiye özgü antikorların (İmmünoglobulin E) üretimiyle sonuçlanır.

Alerji, astım, saman nezlesi (rinit), konjunktivit, egzama, ürtiker bunlardandır.

Yüz Alerjisi Neden ve Nasıl Olur?

Alerji her yaşta başlayabilir. Yeni doğmuş bir bebek veya çok küçük bir çocuk alerjik olabilir. Belirtiler doğumdan itibaren ortaya çıkabilir. Yetişkinlikte de görünebilirler.

Yüzü etkileyen alerjik reaksiyonlar şişlik, kızarıklık, kaşıntı veya yırtılmaya neden olabilir. Tedaviler nedene bağlı olarak değişir. İlaç olabilir, aynı zamanda basit soğuk kompresler de olabilir.

Güzellik ürünü, saman nezlesi, gıda, toz akarları, küf, hayvan kılı cildin özellikle hassas olduğu yüzü etkileyen alerjilerin farklı nedenleri olabilir. Söz konusu alerjenlere bağlı olarak semptomlar da aynı değildir. Bir kişi yüz kremi kullandıktan sonra ciltte kırmızı bir döküntü geliştirebilirken, diğeri polen solurken genel bir kızarıklık yaşayabilir.

Yine de diğerleri şişmiş alanlar, küçük kırmızı noktalar, kaşıntılı, batma veya yanma hissi,

şişmiş dudaklar, dil veya gözler, kuru veya çatlamış cilt ve hatta kırmızı ve sulu gözler fark edecektir. Bu semptomlar saniyeler veya dakikalar içinde veya birkaç saat içinde kademeli olarak gelişebilir. Genellikle hafiftirler ve nadir durumlarda tehlikeli anafilaksiye neden olabilirler.

Yüz Alerjisi Nasıl Anlaşılır? Yüz Alerjisinin Belirtileri Nelerdir?

Alerjinin kökenini anlamak, en etkili tedaviyi seçmenize olanak tanır ve bu aynı zamanda semptomların konumuna ve ciddiyetine de bağlı olacaktır. Şişlik, kızarıklık, kaşıntı ve döküntüleri azaltmak için antihistaminikler. Ayrıca yırtılmayı, burun tıkanıklığını ve nefes almada güçlüğü gidermeye yardımcı olabilirler.

Bir kortikosteroid hormonu olan kortikosteron bazlı ürünler iltihabı azaltır ve solunum güçlüğünü azaltır. Semptomları tedavi etmek veya saman nezlesi gibi alerjenle temas ettiğinizde alerjiyi tetiklemekten kaçınmak için tedaviler verilebilir. Alerjilere bağlı olarak, örneğin bir gıda olduğunda alerjenlere maruz kalma sınırlı olabilir. Alerjik reaksiyonlar şiddetliyse veya tekrar ediyorsa, bir sağlık uzmanına danışılması önemlidir.

Yüz Alerjisine Ne İyi Gelir? Nasıl Geçer?

Yüz alerjisi çok çeşitli yönlerden alır. Kabuklu deniz ürünleri, balık, çilek, yumurta, süt tüketildikten sonra cilt aniden yer yer şişer, kızarır ve ani bir kaşıma dürtüsüne neden olur. Kendinizi korumak için atmanız gereken ilk adım elbette alerjenik maddeyi uzaklaştırmaktır.

Ancak suçlunun tespiti, polis benzeri bir soruşturmaya rağmen genellikle zordur. Ayrıca,

tedaviler genellikle hastalara alerjik reaksiyondan (duyarsızlaştırma) kaçınmak veya aşırı histamin oluşumuyla mücadele ederek kapsamını sınırlandırmak için sunulmaktadır. Antihistamin ilaçlar, cildin kızarıklığını ve şişmesini hızla azaltır; en yenileri giderek daha az uyuşukluğa neden olur.

Yüz alerjisi Tedavisi Hakkında Bilgi

Duyarsızlaştırma onun varlığı vücudun alıştırmaya kademeli olarak deri altında alerjen küçük miktarlarda enjekte edilmesini içerir. Bu yöntem, bu nedenle, bir aşının ters prensibine göre çalışır. Daha iyi ve daha kontrollü olarak, böcek ısırıklarına (eşekarısı vb.) ve bazı gıda alerjilerine, özellikle de en ciddi olanlarına karşı alerjileri önlemek için kullanılır.

Yüz Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yüz Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi

Astım, Rinit, İlaç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Yüz Alerjisi Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Yüz Alerjisi Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgi - Son Dakika Magazin


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