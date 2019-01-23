Son Dakika Haberleri: Yüz Binden Fazla Kişi Üzerinde Araştırma: Her Gün Aspirin Almak Riske Değmez
BBC

Yüz Binden Fazla Kişi Üzerinde Araştırma: Her Gün Aspirin Almak Riske Değmez

1 saat önce

İngiltere'de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesi bugünkü manşetinde yeni bir Aspirin araştırmasına yer verdi.

Yüz Binden Fazla Kişi Üzerinde Araştırma: Her Gün Aspirin Almak Riske Değmez, System.String[]
İngiltere'de yayımlanan The Daily Telegraph gazetesi bugünkü manşetinde yeni bir Aspirin araştırmasına yer verdi.

50'li, 60'lı ve 70'li yaşlarındaki 164 bin 225 kişiyi inceleyen bilim insanları düzenli Aspirin kullanımının, tehlikeli kanamalarla karşılaşma ihtimalini yüzde 43 artırdığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, doktorlar tarafından önerilmediği sürece her gün bir Aspirin almanın tehlikeli olduğu uyarısında bulundu.

Aspirin yıllardır doktorlar tarafından hastalara yazılan bir ilaç. Fakat doktorlar hastanın durumuna göre ilacın kanı sulandırmasının faydasını ve riskini hesaplayarak bu ilacı veriyor. İnsanların kendi başlarına Aspirin alması durumunda ise böyle bir değerlendirme yapmaları mümkün olmuyor.

İngiltere'deki Kings College araştırmacıları, orta yaşlı ve sağlıklı olan insanlar için her gün bir aspirin almanın ciddi kanama riskine değmeyeceği sonucuna vardı.

Journal of the American Medical Association dergisinde yayınlanan araştırmaya göre her gün Aspirin kullanmak kalp krizi riskini yüzde 11 azaltırken beyin veya bağırsak gibi organlarda tehlikeli kanama ihtimalini yüzde 43 artırıyor.

Bilim insanları daha önceki araştırmalarda da düzenli Aspirin kullananların bu alışkanlıklarını bir günde bırakmamasının daha faydalı olacağını bulmuştu.

Uzmanlar Aspirini bir ile altı ay arasında değişen sürelerde yavaş yavaş azaltmayı, böylece kanın bir anda yoğunlaşmasının önüne geçilebileceğini söylüyor.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:17 

İngiltere, Teknoloji
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yok Böyle Bir Zenginlik! 26 Kişinin Serveti, Dünya Nüfusunun Yarısının Toplam Servetine Eş Değer Tuğba Ekinci'den Eski Sevgililerini Kızdıracak Açıklama!

Gazete Dağıtıcısı, Afgan Ailenin Hayatını Kurtardı Teknoloji Devi Sony, Brexit Nedeniyle Avrupa Genel Merkezini Londra'dan Taşıyacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 10:18:38. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüz Binden Fazla Kişi Üzerinde Araştırma: Her Gün Aspirin Almak Riske Değmez
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]