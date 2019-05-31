Yüz binlerce Brezilyalı öğrenci, üniversite bütçesi kesintisine karşı sokakta

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin devlet üniversitelerinin bütçelerinden yüzde 30'luk kesintiye gitme kararına karşı çıkan yüz binlerce Brezilyalı, ülke genelinde sokaklara indi. Brezilyalı öğrenci sendikaları ve öğretmenler, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümetinin üniversite bütçelerinden yüzde 30'luk kesintiye gitme kararına karşı çıktı. Ülkenin 27 eyaletinde ve en az 126 şehirde gün boyunca protestolar düzenlendi. En kalabalık gösteriler, ülkenin en büyük şehirleri olan Sao Paulo ve Rio de Janeiro'nun kent meydanlarında "Eğitim Brezilya'yı birleştirdi" pankartları ve sloganları eşliğinde yapıldı. Şenlikli bir atmosferde geçen gösterilerde öğrenci grupları, Devlet Başkanı Bolsonaro'nun silahlara düşkünlüğüne değinerek eğitime düşman olduğunu ileri sürdü. Şu anda cezaevinde bulunan eski Başkan Lula da Silva'nın "Benim silahlarım kitaplarım, bir sürü silahım var" sözünün yazılı olduğu pankartlar da dikkat çekti. Öte yandan, göstericilerin bir bölümü grev yapma kararı aldı.(İHA)