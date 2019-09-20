Son Dakika Haberleri: Yüz binlerce çevreci iklim değişikliğine karşı sokaklara indi
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Yüz binlerce çevreci iklim değişikliğine karşı sokaklara indi

1 saat önce

Küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler dünyanın farklı ülkelerinde protestolar düzenliyor.

Yüz binlerce çevreci iklim değişikliğine karşı sokaklara indi, System.String[]

Küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler dünyanın farklı ülkelerinde protestolar düzenliyor.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:30 
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