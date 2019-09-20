Yüz binlerce çevreci iklim değişikliğine karşı sokaklara indi
1 saat önce
Küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler dünyanın farklı ülkelerinde protestolar düzenliyor.
Küresel ısınmaya ve iklim değişikliklerinden kaynaklanan çevre felaketlerine dikkati çekmek isteyen çevreciler dünyanın farklı ülkelerinde protestolar düzenliyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:30
Başörtülü sunucuyu protesto eden gazi: Cumhuriyet değerlerine uygun görmedik Rusya'dan Türkiye'ye ortaklaşa uçak üretme teklifi 2 bin geçici personel alınacağını duyan İŞKUR binasının önüne koştu Ciciş Esra Ersoy, Instagram hesabından çırılçıplak fotoğrafını paylaştı