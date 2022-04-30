Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi - Son Dakika

Kocaeli Jandarma ekiplerince Nisan ayında yapılan çalışmalar neticesinde 370 bin gram tütün ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Nisan ayı boyunca Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 370 bin gram tütün, 228 bin 757 adet dolu makaron, 685 bin adet boş makaron ve 12 adet otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. 5 farklı olayda yapılan operasyonların neticesinde ise 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KOCAELİ