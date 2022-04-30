Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi

30.04.2022 10:04
Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi

Kocaeli Jandarma ekiplerince Nisan ayında yapılan çalışmalar neticesinde 370 bin gram tütün ele geçirildi.

Kocaeli Jandarma ekiplerince Nisan ayında yapılan çalışmalar neticesinde 370 bin gram tütün ele geçirildi. 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Jandarma ekipleri, Nisan ayı boyunca Kocaeli'de kaçakçılıkla mücadele çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde 370 bin gram tütün, 228 bin 757 adet dolu makaron, 685 bin adet boş makaron ve 12 adet otomatik sigara sarma makinesi ele geçirildi. 5 farklı olayda yapılan operasyonların neticesinde ise 6 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - KOCAELİ

Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi
Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi
Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi
Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi

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Jandarma, Kocaeli, Nisan, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yüz binlerce gram tütün ele geçirildi - Son Dakika
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