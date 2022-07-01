Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı - Son Dakika
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Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

01.07.2022 15:03
Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı

??????? Hac farizasını yerine getirmek üzere farklı coğrafyalardan gelerek Mekke'de buluşan yüz binlerce hacı adayı, cuma namazını Mescid-i Haram'da eda etti.

??????? Hac farizasını yerine getirmek üzere farklı coğrafyalardan gelerek Mekke'de buluşan yüz binlerce hacı adayı, cuma namazını Mescid-i Haram'da eda etti.

Cuma namazını Kabe-i Muazzama'yı görerek eda etmek isteyen hacı adayları için gün sabahın erken saatlerinde başladı. Hacı adaylarının yoğunluğu başlamadan önce görevlilerce Mescid-i Haram'da temizlik yapıldı.

Konakladıkları yerlerden gruplar halinde Mescid-i Haram'a yönelen hacı adayları, burada cuma vaktine kadarki süreyi namaz, tavaf ve dualarla geçirdi.

Bazı hacı adaylarının hava sıcaklığı nedeniyle tavaf sırasında şemsiye kullandığı görülürken, hacı adaylarına zemzem dağıtıldı.

Kabe imamı tarafından irat edilen cuma hutbesinde, bugün başlayan zilhicce ayının ilk 10 gününün faziletlerine yer verildi.

Namazın ardından çok sayıda hacı adayının ayrılmasıyla Mescid-i Haram çevresinde yoğunluk yaşandığı gözlenirken, bazı hacı adayları da Kabe'de kalarak tavafa ve ibadetlerine devam etti.

YORUMLAR
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Kabe'de 24 saat temizlik Kabe'de 24 saat temizlik Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor Mekke'ye ulaşan hacı adayları, ibadetlerini sürdürüyor
Kaynak: AA

Mekke, Hac, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı - Son Dakika
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