Yüz binlerce liralık vurgun yapan çete çökertildi: 9 tutuklu - Son Dakika

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda aradıkları kişilere kendilerini 'avukat' gibi tanıtıp yüz binlerce liralık vurgun yapan Z.A. ve M.A. liderliğindeki 12 kişilik şebekenin 9 üyesi tutuklandı. Alınan bilgilere göre, vatandaşların iletişim bilgilerini ele geçirerek aradıkları kişilere kendilerini 'avukat' gibi tanıtan bir şebeke tespit edilmiş, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 Aralık'ta İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Aradıkları vatandaşlara kendilerini avukat olarak tanıtan ve "icra takibi" yalanıyla korku salıp dolandırıcılık yapan M.A. ve Z.A. liderliğindeki 12 kişilik bir şebeke çökertilmişti.

Siber polisinin yaptığı operasyonla çökertilen şebekenin çalışma yöntemi de deşifre edildi. Buna göre Sancaktepe'de bulunan Oto Center'da paravan şekilde oto galerisi açan şebekenin, bu galeriyi "araç satıyoruz" diyerek çağrı merkezi olarak kullandıkları, dolandırıcılık işlemlerini de buradan yürüttükleri ortaya çıktı. Söz konusu paravan şirketten sahibi belirsiz açık hatlar üzerinden toplu şekilde SMS atan şebeke üyelerinin, bankalardan kredi çeken yaklaşık 20 milyon kişinin bilgilerini illegal yöntemlerle ele geçirdikleri, ağlarına düşürdükleri vatandaşları arayarak kendilerini avukat olarak tanıtıp haklarında icra takibi başlatılacağı tehdidiyle de istedikleri miktarda parayı bankalara yatırmalarını istedikleri öğrenildi. Çoğunlukla bankalardan kredi çeken kişilerin, sigorta bilgileri üzerinden şantaj yapan şebeke üyeleri arasında, daha önce uluslararası bir sigorta firmasında çalışmış K.M.B adlı bir kişi de bulunurken, "yenilenmemiş sigorta" yalanıyla şu ana kadar 700 bin lira haksız kazanç elde ettikleri vurgulandı. Kendilerini 'avukat' gibi gösteren suç şebekesinin, bu yöntemi de gerçek avukatların fotoğraf ve bilgileri üzerinden gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Sözde icra takibi başlattıkları kişilere de barolarının sorgulama sayfasını elektronik posta ile göndererek inandırdıkları ortaya çıktı.

SİBER POLİSİ, 'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK' SUÇUNA KARIŞAN 12 KİŞİYİ YAKALAMIŞTI

Yürütülen soruşturma kapsamında, emniyette ifadeleri alınan 12 şüpheli, "Örgüt Faaliyetleri" çerçevesinde kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şebekenin diğer 3 üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

(Sadık Kahraman/İHA)