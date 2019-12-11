Yüz binlerce liralık vurgun yapan sahte avukat çetesinin 9 üyesi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yüz binlerce liralık vurgun yapan sahte avukat çetesinin 9 üyesi tutuklandı - Son Dakika

Yüz binlerce liralık vurgun yapan sahte avukat çetesinin 9 üyesi tutuklandı

6 saat önce

Vatandaşların iletişim bilgilerini ele geçirerek aradıkları kişilere kendilerini 'avukat' gibi tanıtıp yüz binlerce liralık vurgun yapan 12 kişilik şebekenin 9 üyesi tutuklandı.

Yüz binlerce liralık vurgun yapan sahte avukat çetesinin 9 üyesi tutuklandı, System.String[]

Vatandaşların iletişim bilgilerini ele geçirerek aradıkları kişilere kendilerini 'avukat' gibi tanıtıp yüz binlerce liralık vurgun yapan 12 kişilik şebekenin 9 üyesi tutuklandı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 3'ü savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.


Alınan bilgilere göre, vatandaşların iletişim bilgilerini ele geçirerek aradıkları kişilere kendilerini 'avukat' gibi tanıtan bir şebeke tespit edilmiş, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 Aralık'ta İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Aradıkları vatandaşlara kendilerini avukat olarak tanıtan ve "icra takibi" yalanıyla korku salıp dolandırıcılık yapan 12 kişilik bir şebeke çökertilmişti.


Siber polisi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan 12 kişiyi yakalamıştı


Yürütülen soruşturma kapsamında, emniyette ifadeleri alınan 12 şüpheli, "Örgüt Faaliyetleri" çerçevesinde kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şebekenin diğer 3 üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı. - İSTANBUL

İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:33 Kaynak: İHA
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