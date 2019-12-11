Yüz binlerce liralık vurgun yapan sahte avukat çetesi çökertildi: 9 tutuklu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yüz binlerce liralık vurgun yapan sahte avukat çetesi çökertildi: 9 tutuklu - Son Dakika

Yüz binlerce liralık vurgun yapan sahte avukat çetesi çökertildi: 9 tutuklu

6 saat önce

Vatandaşların iletişim bilgilerini ele geçirerek aradıkları kişilere kendilerini 'avukat' gibi tanıtıp yüz binlerce liralık vurgun yapan Z.A. ve M.A. liderliğindeki 12 kişilik şebekenin 9 üyesi tutuklandı.

Yüz binlerce liralık vurgun yapan sahte avukat çetesi çökertildi: 9 tutuklu, System.String[]

Vatandaşların iletişim bilgilerini ele geçirerek aradıkları kişilere kendilerini 'avukat' gibi tanıtıp yüz binlerce liralık vurgun yapan Z.A. ve M.A. liderliğindeki 12 kişilik şebekenin 9 üyesi tutuklandı. İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 3'ü savcılık talimatı ile serbest bırakıldı.


Alınan bilgilere göre, vatandaşların iletişim bilgilerini ele geçirerek aradıkları kişilere kendilerini 'avukat' gibi tanıtan bir şebeke tespit edilmiş, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 Aralık'ta İstanbul, Afyonkarahisar, Ankara ve Uşak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmişti. Aradıkları vatandaşlara kendilerini avukat olarak tanıtan ve "icra takibi" yalanıyla korku salıp dolandırıcılık yapan M.A. ve Z.A. liderliğindeki 12 kişilik bir şebeke çökertilmişti.


Siber polisinin yaptığı operasyonla çökertilen şebekenin çalışma yöntemi de deşifre edildi. Buna göre Sancaktepe'de bulunan Oto Center'da paravan şekilde oto galerisi açan şebekenin, bu galeriyi "araç satıyoruz" diyerek çağrı merkezi olarak kullandıkları, dolandırıcılık işlemlerini de buradan yürüttükleri ortaya çıktı. Söz konusu paravan şirketten sahibi belirsiz açık hatlar üzerinden toplu şekilde SMS atan şebeke üyelerinin, bankalardan kredi çeken yaklaşık 20 milyon kişinin bilgilerini illegal yöntemlerle ele geçirdikleri, ağlarına düşürdükleri vatandaşları arayarak kendilerini avukat olarak tanıtıp haklarında icra takibi başlatılacağı tehdidiyle de istedikleri miktarda parayı bankalara yatırmalarını istedikleri öğrenildi. Çoğunlukla bankalardan kredi çeken kişilerin, sigorta bilgileri üzerinden şantaj yapan şebeke üyeleri arasında, daha önce uluslararası bir sigorta firmasında çalışmış K.M.B adlı bir kişi de bulunurken, "yenilenmemiş sigorta" yalanıyla şu ana kadar 700 bin lira haksız kazanç elde ettikleri vurgulandı. Kendilerini 'avukat' gibi gösteren suç şebekesinin, bu yöntemi de gerçek avukatların fotoğraf ve bilgileri üzerinden gerçekleştirdikleri ileri sürüldü. Sözde icra takibi başlattıkları kişilere de barolarının sorgulama sayfasını elektronik posta ile göndererek inandırdıkları ortaya çıktı.


Siber polisi, 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna karışan 12 kişiyi yakalamıştı


Yürütülen soruşturma kapsamında, emniyette ifadeleri alınan 12 şüpheli, "Örgüt Faaliyetleri" çerçevesinde kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum veya kuruşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan adliyeye sevk edildi.


Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Şebekenin diğer 3 üyesi ise savcılıkça serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Sigorta, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kocasının 21 kez bıçakladığı Ayşe: Ölüme terk edildim, yarım kalanı tamamlamak isterler
Annelerini öldüren babalarından şikayetçi olmadılar Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı 5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
18:54 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika
18:46 Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu - Son Dakika
18:42 Hindistan'da çiftçiler iki başlı kobra buldu - Son Dakika
18:39 Mobilya atölyesindeki yangını söndürme çalışmaları sürüyor - Son Dakika
18:38 Kazayla annesini vuran genç polis serbest kaldı - Son Dakika
18:13 ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü - Son Dakika
18:00 Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattı - Son Dakika
17:59 Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı - Son Dakika
17:40 Havuzda iki öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen gözaltına alındı - Son Dakika
17:08 Fransız polisinden göstericilere sert müdahale! Protestocu gözünden vuruldu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 18:54:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yüz binlerce liralık vurgun yapan sahte avukat çetesi çökertildi: 9 tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]