Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı - Son Dakika

- Binlerce Müslüman, bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı

KUDÜS - Binlerce Müslüman bayram namazını, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Filistinliler, her yıl olduğu gibi bu yıl bayram namazını kılmak için sabah erken saatlerinden itibaren Batı Şeria'dan yanı sıra Kudüs'ün çeşitli mahallelerinden Mescid-i Aksa'ya akın etti. Filistinliler, tekbirlerle Mescid-i Aksa'ya ulaşırken, İsrail güçleri ise, ibadet edenlerin kimliklerini kontrol etti. İsrail güçlerinin sıkı kontrollerine rağmen yüz binden fazla Müslüman bayram namazını, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da kıldı.

Namazdan sonra protesto

Namaz sonrası Filistinliler, Fanatik Yahudilerin geçtiğimiz günlerde yaptığı baskınlara tepki göstermek amacıyla protesto düzenledi. Müslümanların ilk kıblesi olarak kabul edilen Mescid-i Aksa'nın önemini vurgulayan Filistinliler, Fanatik Yahudilerin baskınlarını kınayarak, "Canımız, kanımız sana feda olsun Mescid-i Aksa" sloganı attı.