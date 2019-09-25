Son Dakika Haberleri: Yüz fotoğrafı koşulu getirilen seçimde Afgan kadınlar ne yapacak?
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Yüz fotoğrafı koşulu getirilen seçimde Afgan kadınlar ne yapacak?

16 dakika önce

Afgan kadın hakları savunucuları yetkililerden, cumartesi günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sandıklarında bütün seçmenlerin fotoğrafının çekilmesine ilişkin koşulun kaldırılmasını talep etti.

Yüz fotoğrafı koşulu getirilen seçimde Afgan kadınlar ne yapacak?, System.String[]

Afgan kadın hakları savunucuları yetkililerden, cumartesi günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy sandıklarında bütün seçmenlerin fotoğrafının çekilmesine ilişkin koşulun kaldırılmasını talep etti. Aktivistler sandıklarda fotoğraf çekimi yapılmasının yüz binlerce kadını oy kullanmaktan alıkoyacağını öne sürüyor.


Afganistan seçim kurulu, seçimlerde yolsuzluğun önüne geçme önlemleri kapsamında, tüm seçmenlerin yüz tanıma yazılımı kullanılarak sandıkta fotoğrafının çekilmesine karar verdi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:30 
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