Son Dakika Haberleri: Yüz Germe Yöntemleri Nelerdir?
Son Dakika Advertorial Sondakika Yüz Germe Yöntemleri Nelerdir?

Yüz Germe Yöntemleri Nelerdir?

2 dakika önce İlandır

Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan en büyük sorunlardan biri kırışıklıklar ve cilt bozulmalarıdır.

Son yıllarda oldukça popüler bir estetik işlem olan yüz gerdirme işlemleri sırasında birçok farklı yöntem ve teknik kullanılabilmektedir. Yüz gerdirme işlemleri için günümüzde cerrahi olmayan birçok alternatif yöntemde bulunmaktadır. Fakat bu yöntemler her ne kadar belirli süre sorunları ortadan kaldırsa da genellikle uzun vadede etkili olmamaktadır.

<a href="https://www.dorahospital.com/yuz-germe/">yüz germe</a> yöntemleri arasında en bilineni ve en çok tercih edileni Facelift, klasik yüz gerdirme işlemidir. Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan bu sorun için yüz derisi bollaşan ve sarkmalara neden olan kişiler için cerrahi yöntemler uygulanarak cilt sıkılaştırılmaktadır.

Facelift Yüz Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Bilinen ve en çok tercih edilen yüz gerdirme tekniklerinden biri olan bu yöntemde, kişiye fazla gelen ve bu nedenle kötü bir görüntü yaratan deri özel tekniklerle küçülmektedir. Hasta anatomisine uygun olarak önceden belirlenen şekillerde ve boyutlarda kişi için fazlalık oluşturan, sarkmış alanlar bu yöntem ile ortadan kaldırmaktadır.

Bu yöntem çoğunlukla 50 yaş ve üzeri kişiler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle pek çok ünlü tarafından bu yönteme çok sık başvurulduğu gözlemlenmiştir. <a href="https://www.dorahospital.com/yuz-germe/">Yüz Germe Fiyatları</a> ve uygulama sırasında tercih edilen yöntemler her zaman için kişilerin özelliklerine ve tercihlerine göre değişiklik göstermektedir.

Cerrahi Olmayan Yüz Gerdirme Teknikleri Nelerdir?

Ameliyatsız yüz gerdirmek isteyenler günümüzde farklı birçok yönteme başvurabilir. Bu yöntemler arasında en bilinen yöntemler arasında:

• Botoks,

• Lazer uygulamaları,

• Mikro fokuslu ultrason,

• Altın iğne (fraksiyonel radyofrekans),

• iple yüz gerdirme vb.

Olarak sınıflandırılabilir. Aynı zamanda son yıllarda kırışıklık ve yaşlanma etkisini ortadan kaldıran pek çok özel krem yüz gerdirme ve cilt sıkılaştırma işlemi için çeşitli klinikler tarafından uygulanmaktadır.

Cildinizde meydana gelen tüm sarkmalara ve yaşlanma etkilerine karşı uzmanlarımızdan sizin için ideal yüz germe yönteminin hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Alanında uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi hekimlerimiz tarafından yeni nesil tüm yüz gerdirme yöntemleri ve alternatif estetik yöntemler kusursuz bir şekilde herkese uygulanmaktadır.

Advertorial Sondakika

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:53 Kaynak: SonDakika.com
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hülya Avşar, kızı Zehra Çilingiroğlu'nun yeni ilişkisine onay verdi İstiklal Caddesi'nde oturur vaziyette ceset bulundu AK Parti eski Milletvekili Mustafa Öztürk, Davutoğlu Hareketi'ne katılmak için istifa etti İBB'ye ait 3 lüks araç, müzayede ile 850 bin TL'ye satıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 15:55:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüz Germe Yöntemleri Nelerdir?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]