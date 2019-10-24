Yüz Germe Yöntemleri Nelerdir?

Son yıllarda oldukça popüler bir estetik işlem olan yüz gerdirme işlemleri sırasında birçok farklı yöntem ve teknik kullanılabilmektedir. Yüz gerdirme işlemleri için günümüzde cerrahi olmayan birçok alternatif yöntemde bulunmaktadır. Fakat bu yöntemler her ne kadar belirli süre sorunları ortadan kaldırsa da genellikle uzun vadede etkili olmamaktadır.

<a href="https://www.dorahospital.com/yuz-germe/">yüz germe</a> yöntemleri arasında en bilineni ve en çok tercih edileni Facelift, klasik yüz gerdirme işlemidir. Yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkan bu sorun için yüz derisi bollaşan ve sarkmalara neden olan kişiler için cerrahi yöntemler uygulanarak cilt sıkılaştırılmaktadır.

Facelift Yüz Germe Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Bilinen ve en çok tercih edilen yüz gerdirme tekniklerinden biri olan bu yöntemde, kişiye fazla gelen ve bu nedenle kötü bir görüntü yaratan deri özel tekniklerle küçülmektedir. Hasta anatomisine uygun olarak önceden belirlenen şekillerde ve boyutlarda kişi için fazlalık oluşturan, sarkmış alanlar bu yöntem ile ortadan kaldırmaktadır.

Bu yöntem çoğunlukla 50 yaş ve üzeri kişiler için yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle pek çok ünlü tarafından bu yönteme çok sık başvurulduğu gözlemlenmiştir. <a href="https://www.dorahospital.com/yuz-germe/">Yüz Germe Fiyatları</a> ve uygulama sırasında tercih edilen yöntemler her zaman için kişilerin özelliklerine ve tercihlerine göre değişiklik göstermektedir.

Cerrahi Olmayan Yüz Gerdirme Teknikleri Nelerdir?

Ameliyatsız yüz gerdirmek isteyenler günümüzde farklı birçok yönteme başvurabilir. Bu yöntemler arasında en bilinen yöntemler arasında:

• Botoks,

• Lazer uygulamaları,

• Mikro fokuslu ultrason,

• Altın iğne (fraksiyonel radyofrekans),

• iple yüz gerdirme vb.

Olarak sınıflandırılabilir. Aynı zamanda son yıllarda kırışıklık ve yaşlanma etkisini ortadan kaldıran pek çok özel krem yüz gerdirme ve cilt sıkılaştırma işlemi için çeşitli klinikler tarafından uygulanmaktadır.

Cildinizde meydana gelen tüm sarkmalara ve yaşlanma etkilerine karşı uzmanlarımızdan sizin için ideal yüz germe yönteminin hangisi olduğunu öğrenebilirsiniz. Alanında uzmanlaşmış ve tecrübe sahibi hekimlerimiz tarafından yeni nesil tüm yüz gerdirme yöntemleri ve alternatif estetik yöntemler kusursuz bir şekilde herkese uygulanmaktadır.