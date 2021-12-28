Yollar yapıldıkça vatandaşın yüzü gülüyor - Son Dakika
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Yollar yapıldıkça vatandaşın yüzü gülüyor

28.12.2021 16:31
Yollar yapıldıkça vatandaşın yüzü gülüyor

Samsun'un 17 ilçesinde altyapı çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarıyla vatandaşları konforlu ulaşıma kavuşturuyor.

Samsun'un 17 ilçesinde altyapı çalışmalarına ara vermeden devam eden Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarıyla vatandaşları konforlu ulaşıma kavuşturuyor. Asarcık ilçesinde daha önce yapılan beton yolun hasar görmesiyle bir süredir çamur ve tozla mücadele eden vatandaşlara hizmet götüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, 3 mahalleyi birbirine bağlayan grup yolunu tamamladı.

Kılavuzlu, Yaylaköy ve Arıcak mahallelerinin sakinleri yolun yapılmasıyla toz ve çamurdan kurtuldu. Yolun genişliğini 7 metreye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, zeminin altyapısını da güçlendirdi.

Yollarının iyileşmesiyle rahata kavuşan mahalle sakinleri, Başkan Mustafa Demir'e teşekkür etti. Kılavuzlu'nun ilçenin en büyük mahallesi olduğunu ifade eden muhtar Yaşar Altunay, yaşadıkları mağduriyetlerin sona erdiğini belirtti.

Muhtar Altunay, "Önceden yol diye bir şey yoktu. Ortalık toz dumandı. Yağışlı havalarda traktör bulup araçlarımızı çektiriyorduk. Yolumuzun kısa sürede yapılması bizim için çok önemli. Yapılan hizmetlerden de çok memnunuz. Sayın başkanımız Mustafa Demir'den Allah razı olsun. Bizi çok mutlu etti" dedi.

Beton yol yapılacağını öğrenince çok şaşırdığını söyleyen Arıcak Mahallesi Muhtarı Aydın Koral ise "2004 yılında stabilize yol yapılmıştı. 13 kilometrelik stabilize yol, 2 ayda eriyip kayboldu. Çok da kazalar oldu. Daha sonra yapılan beton yol da zamanla hasar gördü. Büyükşehir Belediyemiz, kısa zamanda yol sorunumuzu çözdü. Su sorunumuz da vardı. Yaz ayları kurak geçtiğinde büyük sıkıntı yaşıyorduk. 65 haneden oluşan mahallemize 100 tonluk depo getirilerek kuruldu. Sayın başkanımız Mustafa Demir'i misafir ettik. Verdikleri sözleri harfiyen yerine getirdi. Hizmetlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yollar yapıldıkça vatandaşın yüzü gülüyor
Yollar yapıldıkça vatandaşın yüzü gülüyor
Yollar yapıldıkça vatandaşın yüzü gülüyor
Yollar yapıldıkça vatandaşın yüzü gülüyor

YORUMLAR
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Büyükşehir Belediyesi, Asarcık, Muhtar, Samsun, Yerel, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Yollar yapıldıkça vatandaşın yüzü gülüyor - Son Dakika


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