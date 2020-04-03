Yüz koruyucu siperlikli maskeler sağlık çalışanlarına ulaştırıldı - Son Dakika

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Yüz koruyucu siperlikli maskeler sağlık çalışanlarına ulaştırıldı
6 saat önce
Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, üç boyutlu yazıcılarda üretilen yüz koruyucu siperlikli maskeler sağlık çalışanlarına iletildi.
Seydişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, üç boyutlu yazıcılarda üretilen yüz koruyucu siperlikli maskeler sağlık çalışanlarına iletildi.
Maskeler, Okul Müdürü Zafer Ülkebaş tarafından Seydişehir Devlet Hastanesi Müdürü Abdullah Ağılcı'ya teslim edildi.
AA muhabirine açıklamada bulunan Ülkebaş, "Ülkemizin virüsle mücadelesinde ön saflarda bulunan sağlık çalışanlarımızın her zaman yanındayız. İhtiyaç dahilinde yine okulumuzda üretilen yüz koruyucu siperlikli maskeleri sağlık çalışanlarımız için üretmeye devam edeceğiz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:04 Kaynak: AA
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