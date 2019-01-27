Son Dakika Haberleri: Yüz Nakilli Recep Sert'in Kızı Hira 3 Yaşında

Yüz Nakilli Recep Sert'in Kızı Hira 3 Yaşında

1 saat önce

BURSA'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert, kızı Hira (3) için doğum günü partisi düzenledi.

Yüz Nakilli Recep Sert'in Kızı Hira 3 Yaşında, System.String[]
BURSA'da temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen ve Antalya'da  Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra tedavi gördüğü hastanede tanıştığı Esma Akyurt ile evlenen Recep Sert, kızı Hira (3) için doğum günü partisi düzenledi. 

İnegöl ilçesinde temizlemeye çalıştığı tüfeğin ateş alması sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Recep Sert'e 18 Temmuz 2013 tarihinde, Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz nakli yapıldı. Beyin ölümü gerçekleşen Polonyalı turist 43 yaşındaki Andrzej Kucza'nın yüz ve çenesi, Sert'e, başarılı bir operasyonla nakledildi. Türkiye'de yüz naklinde 5'inci, çene naklinde ise ilk olan Recep Sert, Akdeniz Üniversitesi'nde uzun süre tedavisi sırasında, bu hastanede çalışıp böbrek nakli olan ablasına refakat eden Esma Akyurt ile tanıştı. Sert ile Akyurt arasındaki arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşünce, hastaneden taburcu edilen Recep Sert, Esma Akyurt ile 21 Aralık 2014 tarihinde İnegöl'de evlendi. Recep Sert düğünden bir süre sonra, İnegöl Belediyesi tarafından taşeron firma üzerinden işe alındı. 26 Ocak 2016 tarihinde çiftin Hira Emine adını verdikleri kızları doğdu. Hira'nın 3'üncü yaş günü kutlandı.

RECEP SERT'İN KIZI 3 YAŞINDA 

Recep Sert'in eşi Esma Sert, sürpriz doğum günü kutlamasını sosyal medyasında paylaştı. Video ve fotoğrafla birlikte Esma Sert şu ifadeleri paylaştı:

"İyi ki doğdun güzel  kızım. 3 yaşın ve gelecekteki yaşların sana sağlık, mutluluk, huzur getirsin. Mevlam iyi insanlarla karşılaştırsın seni babasının mucize prensesi. ve bu mutlulugu yaşamamızda büyük katkısı olan doktorumuz Ömer Özkan ve sevgili eşi Özlem Doğan Özkan hocalarımıza çok teşekkür ederiz."

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 01:41 Kaynak: DHA

Bursa, Akyurt, Recep Sert, Güncel
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