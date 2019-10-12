Son Dakika Haberleri: Yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2)
Son Dakika Güncel Yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2)

Yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2)

1 saat önce

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN TUTUKLANDILARBilecik'te, silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2), System.String[]

'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN TUTUKLANDILAR

Bilecik'te, silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.


Recep Sert, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:59 Kaynak: DHA
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