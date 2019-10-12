Yüz nakilli recep sert, silahlı saldırıdan gözaltına alındı (2)
1 saat önce
'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN TUTUKLANDILARBilecik'te, silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 09:59 Kaynak: DHA
'KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS'TEN TUTUKLANDILAR
Bilecik'te, silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen Recep Sert, eşi Esma Sert, akrabası Samet Sert ve Mehmet Cömert, savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Recep Sert ve diğer 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
16 yaşındaki çocuk annesini döven babasını öldürdü Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi Yüz nakli operasyonu ile tanınan Recep Sert, silahlı saldırıdan tutuklandı Çavuşoğlu'ndan Trump'ın arabuluculuk sözlerine yanıt: Teröristlerle müzakere yapmayız