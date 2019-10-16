Son Dakika Haberleri: Yüz nakilli Recep Sert soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e çıktı
Son Dakika Güncel Yüz nakilli Recep Sert soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e çıktı

Yüz nakilli Recep Sert soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e çıktı

54 dakika önce

BİLECİK'te, Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı silahlı saldırıyla bağlantısı tespit edilen Cahit Barışer, gözaltına alındı.

Yüz nakilli Recep Sert soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e çıktı, System.String[]

BİLECİK'te, Türkiye'nin 5'inci yüz nakillisi Recep Sert'in de aralarında bulunduğu 4 kişinin tutuklandığı silahlı saldırıyla bağlantısı tespit edilen Cahit Barışer, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Barışer, mahkemece tutuklandı.

Bilecik'te, çiğ köfte dükkanlarının sahibi İ.D.'nin arkasından tabancayla 3 el ateş ettiği gerekçesiyle yüz nakilli Recep Sert, silahlı saldırıyla bağlantısı olduğu tespit edilen eşi Esma Sert ile yeğeni Samet Sert ve Mehmet Cömert, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma yürüten Bilecik Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esma Sert'in patronu Cahit Barışer'in saldırıyla bağlantısını tespit etti. Operasyon düzenleyen ekipler, Barışer'i Bursa'nın İnegöl ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Bilecik'e getirilerek, ifadesi alınan Cahit Barışer, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı, 5'e yükseldi.Öte yandan Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Recep Sert ve diğer şüphelilere yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili gizlilik kararı alındığı açıklanmıştı.


Recep Sert, Türkiye, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 11:56 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fransızlardan maç öncesinde Türkiye'ye küstah tehdit
Bulgaristan, Volkswagen fabrikası için teşviki ikiye katladı Trump'ın tehditleri Türk insanına soruldu! İşte anketten çıkan sonuç Rusya'dan kritik Suriye açıklaması: Türkiye ve Suriye'ye sınırda işbirliği için destek vereceğiz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 12:50:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yüz nakilli Recep Sert soruşturmasında tutuklu sayısı 5'e çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]