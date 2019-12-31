Yüz nakli olan hastalar ve nakil bekleyen hastalar yeni yıla birlikte girdi - Son Dakika
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Yüz nakli olan hastalar ve nakil bekleyen hastalar yeni yıla birlikte girdi

6 saat önce

Antalya'da organ nakli olan ve organ nakli bekleyen hastalar, Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (AKBÖHONDER) düzenlediği yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi.

Yüz nakli olan hastalar ve nakil bekleyen hastalar yeni yıla birlikte girdi, System.String[]

Antalya'da organ nakli olan ve organ nakli bekleyen hastalar, Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nin (AKBÖHONDER) düzenlediği yılbaşı etkinliğinde bir araya geldi. Ortak dilek ise 2020 yılının organ bağışı yılı olması oldu.


Akdeniz Böbrek Hastaları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği'nce (AKBÖHONDER), nakil olan ve nakil bekleyen hastalar için dernek binasında yılbaşı kutlaması düzenlendi. Daha önce organ nakli yapılan ya da nakil olmak için uygun organ bekleyen hastaların bir araya geldiği etkinlikte, Dernek Başkanı Mehmet Şahan ile hastalar yemek yedi, yeni yıl pastası kesti, müzik eşliğinde eğlendi.


"Organ bağışı yılı olsun"


AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, her yıl olduğu gibi 2019 yılının son gününde de bir araya geldiklerini söyledi. Yeni yılın Türkiye'ye sevgi, barış huzur ve mutluluk getirmesini dileyen Şahan, " Organ bağışı için 2020 çok iyi bir yıl olsun. Organ nakli bekleyen tüm hastalarımız nakil olsun. 2020 organ nakli yılı olsun. Yüz nakilli hastalarımızda bizi yalnız bırakmadı. Biz büyük bir aileyiz." dedi.


Huzur ve mutluluk diledi


Türkiye'nin ilk yüz nakilli kişisi olan Uğur Acar, 2020 yılına dakikalar kaldığını belirterek, yeni yılı organ nakli bekleyen hastalara umut yılı olmasını diledi. Yüz naklinin ardından hayatının değiştiğini dile getiren Acar, " Şu an mutlu ve huzurluyum. Akdeniz Üniversitesi'nin bir ferdi olmaktan mutluyum. Bu huzur ve mutluluğun 2020 yılında da devam etmesini diliyorum" diye konuştu.


Hastalar için nakil istedi


Türkiye'nin 4'üncü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin 2'inci yüz nakillisi Turan Çolak ise 2020 yılında nakil bekleyen tüm hastaların nakil olmasını temenni etti.


Yüz nakli istedi


Yüz nakli bekleyen Salih Çelik ise 2019 yılında kendisine yüz bağışı çıkmaması nedeniyle üzücü geçtiğini dile getirerek, yeni yılda yüz bağışı olmasını diledi. Umutla yüz bağışı olmasını beklediğini ifade eden Çelik, " İnşallah 2020 bize iyi gelir nakil çıkar. Bağış olursa bizim içinde iyi olur. 2020 yılında umutluyum" dedi. - ANTALYA

Antalya, Akdeniz, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 10:31 Kaynak: İHA
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