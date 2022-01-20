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Yüz nakli olan Uğur Acar, geçen 10 yılda aynalarla barıştı - Son Dakika

Yüz nakli olan Uğur Acar, geçen 10 yılda aynalarla barıştı

20.01.2022 10:58

Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla hayallerini gerçekleştiren, korkmadan aynanın karşısına geçen Uğur Acar, nakilin 10. yılını kutluyor.

Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla hayallerini gerçekleştiren, korkmadan aynanın karşısına geçen Uğur Acar, nakilin 10. yılını kutluyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen ve bir aylıkken evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibinin gerçekleştirdiği Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla yeni hayatına başladı.

Tıp dünyasında büyük ses getiren ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Acar, 10 yılda yüz fonksiyonlarını kullanma kabiliyeti kazandı. Nakil olmadan önce insanların yüzüne bakmaya çekindiğini, çocukların ise kendisinden korktuğu için sokağa çıkmadığını dile getiren Acar, nakil olduğu Akdeniz Üniversitesi'nde iş sahibi de oldu.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında çalışan Acar, aynanın karşısına geçtiğinde yeni yüzü için şükrediyor, çıkan sakallarını tıraş edebiliyor.

"O gün doğmuş gibi hissediyorum"

Acar, AA muhabirine, doktorların yaptığı operasyonla 10 yıl önce organ naklinde bir çağ atlandığını belirterek, nakilden sonra geçen her yılın kendisi için anlamlı olduğunu söyledi.

Nakil öncesi yüzü yanık olduğu için çok sıkıntılar yaşadığını dile getiren Acar, "Aslında nakil günü benim doğum günüm, o gün doğmuş gibi hissediyorum. Gerçekten anlatmak zor, yaşamak gerekiyor. 10 yıl rüya gibi geçti. Yüz naklinden sonra düzenli işim, anlamlı bir hayatım, arkadaşlarım, çevrem oldu. Artık aynaya bakmak mutlu ediyor." diye konuştu.

Acar, nakil sayesinde topluma karışıp, hayallerinin peşinden koşabildiğini belirtti.

Nakil bekleyenler için bağış çağrısında bulunan Acar, "Beyin ölümü gerçekleşenlerin organları bağışlanmalı. Bu konuda vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyorum. Nakil bekleyenler arayıp, soruyor. Nakil olmak cidden hayatları değiştiriyor. Aynanın karşısına geçip kendini farklı görmek güzel bir duygu." dedi.

Yüz nakli olduğunda kendisinin 18, yüzü nakledilen kişinin 34 yaşında olduğunu hatırlatan Acar, kendisinden sonra başka hastalara da yüz nakillerinin yapıldığını ifade etti.

"Yüz nakli için sıra bekleyen çok hasta var"

Dünyada ilk rahim, Türkiye'de ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Prof. Dr. Özkan da yüz nakli yaptıkları Acar'ın 10'uncu yılını tamamlamasının önemini anlattı.

Organ ve kompozit doku nakillerinin önemine işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"Bizim açımızdan zorlu ve önemli bir ameliyattı, Türk tıbbı ve cerrahi için önemli bir basamaktı. Organ ve doku naklinde yeni bir dal oluştu. Yüz nakli dünyada yeni yapılmaya başlayan bir süreçte, Türkiye'de ilk oldu. Ondan sonra yüz, rahim ve çift kol nakilleri de yaptık. Sayı olarak belki büyük sayılar değil ama yapılan operasyonlar nasıl bir aşamaya gelindiğini, sağlıktaki altyapının güçlü olduğunu gösteriyor. Bu operasyonlar tıbbi camiada ve dünyadaki imaj açısından önemli."

Özkan, yüz nakli için sıra bekleyen çok hastanın olduğunu belirterek, salgınla bağış oranlarının çok düştüğünü, buna rağmen geçen sene çift kol ve rahim nakli yapmayı başardıklarını sözlerine ekledi.

Uşak'ta 21 Ocak 2012'de beyin ölümü gerçekleşen 34 yaşındaki Ahmet Kaya'nın yüzü, o zaman 18 yaşında olan Acar'a nakledilmişti.

Yüz nakli olan Uğur Acar, geçen 10 yılda aynalarla barıştı
Yüz nakli olan Uğur Acar, geçen 10 yılda aynalarla barıştı
Yüz nakli olan Uğur Acar, geçen 10 yılda aynalarla barıştı

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Uğur Acar, Türkiye, Antalya, Ocak, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Yüz nakli olan Uğur Acar, geçen 10 yılda aynalarla barıştı - Son Dakika
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