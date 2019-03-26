Yüz Profil Sorunlarına Estetik Çözümler

Estetik görünümde profil görünümü çok önemli bir rol oynar. Alın, burun, çene ve elmacık kemiği profil estetiğini belirleyen unsurlar arasındadır. Düzgün bir profil için alın çıkıntısı, elmacık kemikleri, düzgün bir burun ve çene yapısının birbirine orantısına bakılır. Bunlardan birinin ya da birkaçının estetik görünümü bozduğu düşünülüyorsa, daha estetik hale getirmek için estetik cerrahide ameliyatlı ya da ameliyatsız birçok seçenek sunulabilmektedir. Tercihe göre bu seçeneklerin bazıları aynı operasyonda bir arada da yapılabilmektedir.

BURUN ESTETİĞİ

Burundaki yapısal ve şekil bozuklukları hem profilden hem de önden görünümde kendisini belli eder. Çıkık, çökük, sivri ve/ veya düşük burun ucu estetik görünüme gölge düşürebilir. Burnun yapısına ve ihtiyacına göre yapılan konsültasyondan sonra kişi için en uygun operasyon planı yapılır. Bu planın içinde burnun yeni şekli ve uygulanacak işlemler belirlenir. İdeal burun tasarımı için 3D tasarım cihazları kullanılır. Cerrahın tercihine göre açık veya kapalı rinoplasti tekniği uygulanır. Yine cerrahın ve hastanın tercihine göre uygulanan anestezi çeşidiyle ortalama 1-2 saat içinde operasyon gerçekleştirilir.Hasta genellikle aynı gün evinde dönebilir. İlk bir hafta içinde ameliyatın belirtileri büyük oranda ortadan kalkar ve burnun yeni şekli ortaya çıkar. İyileşme aşamalı olarak yaklaşık 2 yıl boyunca devam eder.

ÇENE ŞEKİLLENDİRME VE BOYUN ESTETİĞİ

Çenedeki en yaygın şekil bozuklukları hacim eksiklikleri, çene genişliği ya da büyüklüğü, çene hattı çizgisi belirsizliği, asimetri ve çene altı, gıdı denilen çene altı bölgesindeki sarkık ve kırışık boyun derisi, çene gamzesinden şikayetçi olabilir.

Belirgin bir çene şekli ve çizgisi, gençliği, canlılığı ve çekiciliği simgeler. Güçlü ve belirgin bir çene hattına sahip olmak genellikle mandibular açıdan çene noktasına düz uzanan, belirgin mandibular bir sınıra sahip olmak anlamına gelir. İyi bir çene kemiği yapısı, sadece kat kat ya da yağlı olmayan bir cilt yapısı sayesinde görülebilir.

Dolgu malzemeleri enjeksiyonu ile artan çene projeksiyonu, daha 'V' şeklinde bir yüz şekli oluşturabilir. Bu, çenenin oranları yüzün diğer özellikleri ile uyumlu hale getirebilir ve yüzün genel estetiği artırılabilir. Masseter ve Nefertiti enjeksiyon teknikleri ile çenenin boyutu duruma göre azaltılabilir ya da artırılabilirken boyun bölgesindeki kırışıklar da tedavi edilebilir.

ELMACIK KEMİĞİ ESTETİĞİ

Elmacık kemiği yüzün genç ve profilden daha estetik görünmesini sağlayan en önemli unsurlardan birisidir. Dolgun ve çıkık elmacık kemikleri yüzün genç ve sağlıklı görünmesini sağlayan önemli bir işleve sahiptir. Elmacık kemiği çıkıklığı kadınlar tarafından en çok talep edilen estetik operasyon türüdür. Non-invaziv yani ameliyatsız teknikler ile elmacık kemiği estetiği dolgu enjeksiyonu yöntemi ile yapılır.