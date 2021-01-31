Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara - Son Dakika
Üye Girişi

Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara

31.01.2021 12:47
Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara

ANTALYA Hisarçandır'da, yüz silüetleriyle ünlü Dastaratacağı Dağı'nda güneşin batış anı, tablo gibi manzaralar ortaya çıkardı.

ANTALYA Hisarçandır'da, yüz silüetleriyle ünlü Dastaratacağı Dağı'nda güneşin batış anı, tablo gibi manzaralar ortaya çıkardı.

Hisarçandır'da 1568 rakımlı Dastaratacağı Dağı, yüz silüetlerdini andıran yapısıyla dikkati çekiyor. Efsanelere de konu olan dağda güneşin batışından kısa süre önce çekilen fotoğraflar, tablo gibi manzara oluşturdu. Doğaseverlerin rotası üzerinde bulunan dağ, derin uçurumları ve Antalya manzarasıyla dikkati çekiyor.

DAĞIN EFSANESİ

Dastaratacağı Dağı'nı özellikli kılan bir de hikayesi var. Yerel halk tarafından anlatılan hikayeye göre, bu bölgede çobanlar için kız çocukları sermaye olarak görüldüğünden babalar kızlarının evlenmesini istemezmiş. Bundan dolayı sevdikleriyle kavuşamayan kızlar babaları razı olsun diye, eski dilde 'dastar' olan başörtülerini bu dağdan aşağı atarak dilek dilermiş. Zamanla bu gelenek unutulup bir dağ adı olarak kalmış.


Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara
Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara
YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Antalya Havalimanı polis ve özel güvenlik personeli ödüllendirildi Son dakika haberi... Antalya Havalimanı polis ve özel güvenlik personeli ödüllendirildi Son dakika haber! Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındı Son dakika haber! Pompalı tüfekle öldürülen şahsın cenazesi morgdan alındı UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ UKRAYNALI TAKIMA SAVAŞIN BAŞLADIĞI HABERİ, HAVALİMANINDA VERİLDİ

Toros Dağları, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara - Son Dakika


Son Dakika
13:41 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Ukrayna'yı işgal planımız yok, Ukrayna'nın bağımsız bir hükümeti olmasını istiyoruz!
13:35 Taraftarlardan tehdit alan Burak Elmas villasını 3 milyon dolara sattı!
13:28 Ekonomik güven endeksi Şubat ayında düştü
10:38 Ukraynalılardan, Rusya Konsolosluğu önünde eylem: Savaşı durdurun!
13:15 Rus tankları sivil aracı işte böyle ezdi! Birlikler Kiev sınırına dayandı
13:15 Kiev düşmek üzere! Ukrayna Savunma Bakanlığı Kiev halkına çağrı yaptı: Molotof kokteyllerini hazırlayın!
13:13 Yüzündeki kan, alnındaki bandaj ile Rusya-Ukrayna savaşının simgesi oldu! Olena Kurilo: Asla Putin'e boyun eğmeyeceğim!
13:08 Rus tanklarının ilerleyişini durdurmak için kendisiyle birlikte köprüyü havaya uçurdu! Kahraman ilan edildi
13:03 Commerzbank'tan korkutan altın yorumu: Gerilim artarsa altın yükselmeye devam eder
12:56 Kate Middleton çocuklar gibi şendi! Anaokulunda kaydıraktan kaydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 13:59:32. #1.11#
SON DAKİKA: Yüz silüetli dağda, tablo gibi manzara - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement