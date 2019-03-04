Yüz Tanıma'daki Gelişim Güvenliğe Yeni Boyut Kazandırıyor

Yüz tanımada geleneksel sistemler yerini daha akıllı çözümler sunan sistemlere bırakıyor.

Yüz tanımada geleneksel sistemler yerini daha akıllı çözümler sunan sistemlere bırakıyor. Bu kapsamda Güvenlik teknolojileri çözümleri sunan Sensormatic tarafından geliştirilen Yüz Tanıma Çözümü yüz tanıma algoritması, güçlü şifreleme özelliği ve kamera bağımsız yapısıyla kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.



Alışveriş merkezleri ve stadyumlar gibi insan trafiğinin yoğun olduğu yerler, güvenlik seviyesi yüksek fabrika ve tesisler için ideal olduğu belirtilen bu çözüm, aynı zamanda yakın gelecekte sayıları daha da artacak olan akıllı şehir uygulamalarının vazgeçilmez unsurlarından biri olmaya hazırlanıyor. Örneğin emniyet teşkilatı kalabalık bir meydanda kötü niyetli kişileri ararken, bazı işletmeler ise giriş-çıkışları özel izne tabi bina ve alanlar için bu çözümden faydalanabiliyor.



Yüz tanıma işlemi sırasında her kişiye ait yüzü 256 basamaklı, değiştirilemez bir kodla tanımlayan sistem, insan yüzünde yer alan dudak ve burun gibi noktaların algoritmasını işleyerek doğruluk oranını en üst seviyeye çıkartıyor. Tanımlanan yüzler, kullanan kurumlar tarafından belirlenen standartlar doğrultusunda geçmişe yönelik ya da canlı kayıtlar üzerinden aranabiliyor. Taranan görüntü kaynağının yalnızca güvenlik kameralarından gelen görüntüler olmasına gerek bulunmuyor. Akıllı telefonlar, kameralar veya YouTube gibi platformlarda bulunan videolar sisteme yüklenerek de tarama yapılabiliyor. Yüz Tanıma Yazılımı, gelişmiş algoritması ile bu videolardaki yüzleri inceliyor ve daha önce kurum tarafından hazırlanmış bir kara liste olması durumunda, bu listedeki kişileri tespit ederek uyarı verebiliyor.



KAMERA BAĞIMSIZ SİSTEM KOLAYLIK SAĞLIYOR



Sistemin yazılım tabanlı ve kamera markası ya da modelinden bağımsız yapısı kurumlara kullanım kolaylığı sağlıyor. Canlı görüntü aktarımı yapabilme özelliğini destekleyen RTSP protokolüne (Real Time Streaming Protocol) sahip tüm kameralarla kullanılabilen sistem, ister sabit ister hareketli ortamlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Bu kameralar sabit bir güvenlik kamerası, bir webcam ya da güvenlik ekiplerinin kullandığı araçların içindeki kamera da olabiliyor.



Sistemin en önemli artılarından biri de kişi ya da grup bazında listeleme olanağı sunabilmesi. Bu kapsamda Beyaz Liste ve Kara Liste olmak üzere farklı listeler oluşturulabiliyor. Kara Liste'ye kaydedilmiş bir fotoğrafın tarama sırasında tespit edilmesi durumunda sistem otomatik olarak ilgili operatöre uyarı veriyor. Bu uyarılar, kullanıcının isteği ve ihtiyacı doğrultusunda sesli ve pop-up, sessiz ve pop-up ya da sadece log bildirimi olarak verilebiliyor. Beyaz Liste ise daha çok alan güvenliğinde öne çıkıyor. Örneğin, laboratuvarlar, özel depo ya da ofis gibi alanlara giriş için özel olarak yetkilendirilen kişiler bu listeye ekleniyor. Liste dışı birinin bu alanlara giriş yapmayı denemesi durumunda sistem yine gerekli uyarıları veriyor.



SÜREKLİ ÖĞRENEN YAZILIM



Çözümün doğruluk payının bu denli yüksek olmasında, arka planda çalışan öğrenen bir yazılımın varlığı etkili. Aynı kişinin farklı açılardan çekilmiş kamera görüntülerinin eşleştirilebildiği sistem, bu sayede daha sonraki taramalarda hatalı seçimlerin ve uyarıların oluşmasını engelleyebiliyor. Kullanıcılar, doğruluk oranını daha da yükseltmek için manuel olarak da kişileri sisteme ekleyebiliyor. Manuel olarak ne kadar farklı kaynaktan, ilgili kişiye özel farklı görüntüleri sisteme yüklenirse, yazılımın öğrenme olasılığı ve doğru tanımlama performansı daha yüksek oluyor. - İstanbul

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