Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Genel Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi

6 saat önce

Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yüz yıllardır kutlanan ve bölgenin en eski etkinliklerinden biri olan Murat Şenlikleri korona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yüz yıllardır kutlanan ve bölgenin en eski etkinliklerinden biri olan Murat Şenlikleri korona virüsü nedeniyle iptal edildi.

Silvan'a bağlı Kumgölü köyü Susamış mezrasında 641 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak 27-30 Mart tarihleri arasında 3 gün 3 gece yapılan Murat Şenlikleri korona virüs nedeni ile iptal edildi. Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada etkinliğin bu yıl korona virüs nedeni ile iptal edildiği kaydedildi.

Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi

Diyarbakır, Silvan, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:56 Kaynak: İHA

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