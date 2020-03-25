Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi - Son Dakika

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Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi
6 saat önce
Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yüz yıllardır kutlanan ve bölgenin en eski etkinliklerinden biri olan Murat Şenlikleri korona virüsü nedeniyle iptal edildi.
Yüz yıldır yapılan Murat Şenlikleri korona virüs salgını nedeniyle iptal edildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yüz yıllardır kutlanan ve bölgenin en eski etkinliklerinden biri olan Murat Şenlikleri korona virüsü nedeniyle iptal edildi.
Silvan'a bağlı Kumgölü köyü Susamış mezrasında 641 yılından bu yana her yıl geleneksel olarak 27-30 Mart tarihleri arasında 3 gün 3 gece yapılan Murat Şenlikleri korona virüs nedeni ile iptal edildi. Silvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada etkinliğin bu yıl korona virüs nedeni ile iptal edildiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 12:56 Kaynak: İHA
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