Yüz yıllık ağacın kesildiği gören mahalleli ayağa kalktı - Son Dakika

Yüz yıllık ağacın kesildiği gören mahalleli ayağa kalktı

06.02.2021 13:44

Yüz yıllık ağacın kesildiği gören mahalleli ayağa kalktı Mahalleli Kadıköy'de 100 yıllık ağacın kesildiği olayı anlattı Kadıköy'de yaklaşık 100 yıllık ağaç iddiaya göre inşaat işçileri tarafından kesildi.

Yüz yıllık ağacın kesildiği gören mahalleli ayağa kalktı

Mahalleli Kadıköy'de 100 yıllık ağacın kesildiği olayı anlattı

İSTANBUL - Kadıköy'de yaklaşık 100 yıllık ağaç iddiaya göre inşaat işçileri tarafından kesildi. Çevredeki vatandaşlar ağacın kesilmesine tepki gösterdi. Vatandaşlar ile ağacı kesenler arasında arbede yaşanırken, mahalleli yaşanan o anları anlattı.

Olay, dün öğlen saatlerinde Kadıköy Caddebostan mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan bir bina depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkıldı. Binanın çevresi güvenlik amacıyla demir bariyerlerle çevrildi. Alanda çalışma yapan inşaat çalışanları olduğu iddia edilen kişiler arsa içerisinde bulunan yaklaşık yüz yıllık fıstık ağacını kesti. Mahalleli ağacık kesilmesine tepki gösterirken, inşaat çalışanları olay yerinden hızla kaçmaya başladı.

Yaklaşık yüz yıllık ağacın kesildiği anları aktaran Nesip Özay, "Bir baktım kalabalık toplanmaya başladı. Müteahhit inşaattaki ağacı kesmiş. Vatandaşlar da buna tepki gösterdi. Polisler geldi. Müdahale etti. İşin sonunda yine de ağaç kesilmiş oldu" diye konuştu.

Çevrede esnaflık yapan Ercüment Aktaş ise, "Müteahhit ağacı kesmeye çalıştı. Yaşanan arbedeye rağmen ağacı kesti. Vatandaşın tepkisini gören müteahhit arsanın arka tarafından kaçıp gitti. Arbede yaşanınca polis geldi. Çok eski bir çam ağacıydı" dedi.

Yüz yıllık ağacın kesildiği gören mahalleli ayağa kalktı
Yüz yıllık ağacın kesildiği gören mahalleli ayağa kalktı
Yüz yıllık ağacın kesildiği gören mahalleli ayağa kalktı
Yüz yıllık ağacın kesildiği gören mahalleli ayağa kalktı

Kadıköy, Arbede, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yüz yıllık ağacın kesildiği gören mahalleli ayağa kalktı - Son Dakika


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